BIĆE SNEGA I NA VASKRS? RHMZ objavio detaljnu prognozu, stiže nevreme sa Jadrana

TAMAN kada smo pomislili da je zima konačno iza nas i počeli da uživamo u prolećnom suncu, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je vremensku prognozu koja će mnoge iznenaditi.

Iako će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do čak 25 stepeni Celzijusa, u drugom delu sedmice očekuje nas značajna promena vremena i pravi povratak zimskih uslova, a čak i sneg za Vaskrs.

RHMZ je upozorio da se u periodu od 09. do 11. aprila 2026. godine širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi, a lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak, 10. aprila.

- Značajnija promena vremena u periodu od petka uveče (10.04.) do nedelje (12.04.) u nižim predelima će ponovo usloviti kišu, lokalno i susnežicu, a u brdsko-planinskim predelima i sneg uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača - najavili su iz RHMZ.

Od četvrtka mraz

Sutra, tačnije u utorak, ujutru i delom pre podneva na severoistoku Vojvodine i jugu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini biće delimično vedro. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima sa retkom (izolovanom) pojavom kratkotrajne kiše.

- U toku dana u svim predelima delimično razvedravanje, pa se očekuju duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji i u Banatu povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 18 do 22 stepena - dodaju iz RHMZ.

Zatim promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i postepeno hladnije. Kratkotrajna kiša u sredu ujutro moguća je na jugu zemlje. U istočnoj Srbiji tokom dana jak, ponegde i olujni severozapadni vetar.

- Pojava jutarnjih prizemnih mrazeva (a lokalno i mrazeva na 2 m visine) prognozira se u periodu od četvrtka (09.04.) do subote (11.04.). Uz dnevni razvoj oblačnosti, u četvrtak (09.04.) se očekuju i kratkotrajni lokalni pljuskovi kiše, a u brdsko-planinskim predelima pljuskovi krupe i snega - napominju.

Nevreme stiže sa Jadrana, padaće i sneg na Vaskrs

Novo jače naoblačenje s kišom i snegom sa Jadrana prvo će u petak, 10. aprila, krajem dana zahvatiti jug Srbije, a za dane vikenda od 11. do 12. aprila će se proširiti i na ostale krajeve.

- Početkom naredne sedmice prestanak padavina i delimično razvedravanje - najavili su.

(Blic)

