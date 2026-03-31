U TOKU PRIJAVA ZA BESPLATNE UDŽBENIKE: Rok do 8. aprila - ove kategorije učenika ostvaruju pravo

U TOKU je prijava za besplatne udžbenike u osnovnim školama, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić rekao je da su i ove godine obezbeđena znatna novčana sredstva za dodelu besplatnih udžbenika određenim kategorijama učenika, kao i da su škole obavezne da ministarstvu dostave podatke najkasnije do 8. aprila

Ćilerdžić je rekao da pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz materijalno-socijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, učenici koji se obrazuju po individualno obrazovnom planu, uključujući i IOP3.

- Takođe, pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici iz višečlanih porodica koje imaju troje i više dece koja su u javnom sistemu školovanja, s tim što roditelji imaju pravo da, ukoliko ne uzmu za najstarije dete, dostaje izjavu svojoj školi o tome da se opredeljuju da udžbenike dobije drugo dete - rekao je Ćilerdžić za RTS.

Takođe, to pravo imaju i učenici iz porodica u kojima jedan roditelj vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat, kao i učenici koji boluju od retkih bolesti.

Ćilerdžić je rekao da je Ministarstvo 25. marta poslalo dopis školama koje su su obavezne da informišu roditelje o prijavi i dodao da svi koji su primaoci novčane socijalne pomoći treba da donesu potvrdu iz ustanove nadležne socijalne zaštite.

Naveo je da je, kada je reč o učenicima koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, sva dokumentacija već u školi.

- Što se tiče učenika čiji roditelji samostalno obavljaju samostalno roditeljsko pravo, dostavljaju izvod iz knjige umrlih, a za decu koja boluju od retkih bolesti potvrde iz zdravstvenih ustanova - rekao je Ćilerdžić.

On je kazao da su u okviru projekta obezbeđeni i udžbenici za učenike koji pohađaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina.

Naveo je da učenici od prvog do četvrtog razreda dobijaju osnovni komplet udžbenika za predmete - srpski, odnosno, maternji jezik, matematika, svet oko nas, priroda i društvo, prvi strani jezik.

Učenici od petog do osmog razreda dobijaju udžbenike za predmete - srpski, odnosno, maternji jezik, matematika, prvi strani jezik, istorija, geografija, biologija, hemija i fizika.

Ćilerdžić je rekao da će učenici udžbenike moći da preuzmu u svojim matičnim školama i dodao da je prethodnih godina praksa bila da se udžbenici preuzimaju u avgustu, a da će Ministarstvo prosvete potruditi da ove godine đaci ranije dobiju udžbenike.

