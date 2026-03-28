(MAPE) SNEG STIŽE U SRBIJU: Evo gde će danas vejati

NAŠE područje nalazi se i dalje pod uticajem snažnog ciklona, koji se nalazi nad Balkanskim poluostrvom, uz obilne padavine i jako zahlađenje.

Foto: D. Balšić

Širom Srbije pada veoma obilna kiša i došlo je do jačeg zahlađenja, a u brdsko-planinskim predelima veje sneg.

Trenutne temperature kreću se od 2 na jugu, jugoistoku i zapadu do 8 stepeni na severu Srbije, a najtoplije je u Subotici sa 9. Kopaonik meri -4, Zlatibor -2, a Sjenica -1°C.

Sneg pada u svim predelima iznad 500-600 metara nadmorske visinse, dok se na zapadu, jugozapadu i jugoistoku Srbije snežna granica spustila na 200 metara, a lokalno i do najnižih delova.

Sneg je već padao i pada u Užicu i Požegi, a u ovom času pada i u Valjevu, a veje i u Nišu, pri čemu je temperatura 2°C.

U Loznici i Kragujevcu pada kiša pri temperaturi od 2°C, ali na širem području u okolnim brdima veje sneg.

Veoma jaka i obilna kiša pada i u Beogradu, a temperatura je 5°C.

Foto: sat24/zoomEarth/nmmb

Jaka kiša i danas će padati u Srbiji, a u brdsko-planinskim predelima vejaće sneg.

Povremeno bi kiša prelazila u susnežicu i sneg ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

Širom Srbije već su pale obilne količine padavina, najobilnije u Podrinju i na istoku Srbije i to više od 50 litara.

Talas obilnih padavina će se nastaviti i tokom vikenda palo bi novih 10 do 30 litara po kvadratnom metru, lokalno i više, a u brdsko-planinskim predelima novih 10 do 30 cm snega.

Sneg će biti veoma mokar i vlažan, pa i težak, pa su mogući i problemi u vezi sa njim.

U saobraćaju se preporučuje ogroman oprez i da se bez zimske opreme ne kreće na put.

Usled očekivanih vremenskih prilika, biće potrebno da se redovno prate državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Promenljivo i hladnije vreme od proseka nastaviće se do samog kraja marta, a na planinama će padati i sneg.

Biće i veoma hladno, uz jak severozapadni vetar, sledeće sedmice i sa olujnim udarima.

Usled veoma obilnih padavina, očekuje se nagli rast manjih tokova, pri čemu će postojati opasnost od manjih poplava i bujica duž potoka i bujičnoih tokova, a potom bi usledio i rast srednjih reka.

Očekuje se i višemetaerski porast prvo Drine, potom i Save, a na na pojedinim tokovima očekuje se i dostizanje upozoravajućih nivoa.

