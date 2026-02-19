Društvo

VREME DANAS PROMENLJIVO: Krajem dana će se nadviti oblaci nad Beogradom

Novosti online

19. 02. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji danas tokom dana promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom koji će od sredine dana biti u pojačanju.

ВРЕМЕ ДАНАС ПРОМЕНЉИВО: Крајем дана ће се надвити облаци над Београдом

Foto: Depositphotos

Uveče i tokom noći ka petku u zapadnoj polovini zemlje očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom, a temperature će se kretati u intervalu od minus pet do 17 stepeni.

Vreme u Beogradu

Nakon hladnog i vedrog jutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo uz umeren vetar, južnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.

Krajem dana sledi jače naoblačenje sa kišom.

Vreme narednih dana

Od petka se u zemlji očekuje zahlađenje sa kišom i snegom, a od nedelje toplije vreme.

(Sputnjik)

Društvo

SVAKOG 12. aprila Rečna flotila Vojske Srbije obeležava u Novom Sadu i Belegišu uspomenu na herojski podvig jednog oficira koji je zakletvu svojoj zemlji održao do kraja. To je dan kada se poručnik bojnog broda Aleksandar Berić, u jeku Aprilskog rata (6.4.-17.4.1941), vršeći časno svoju komandnu dužnost, ne želeći da napusti svoj tonući brod i pozdravljajući državnu zastavu u stavu mirno, našao se na dnu Dunava sa njim.

