VREME DANAS PROMENLJIVO: Krajem dana će se nadviti oblaci nad Beogradom
VREME u Srbiji danas tokom dana promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom koji će od sredine dana biti u pojačanju.
Uveče i tokom noći ka petku u zapadnoj polovini zemlje očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom, a temperature će se kretati u intervalu od minus pet do 17 stepeni.
Vreme u Beogradu
Nakon hladnog i vedrog jutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo uz umeren vetar, južnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.
Krajem dana sledi jače naoblačenje sa kišom.
Vreme narednih dana
Od petka se u zemlji očekuje zahlađenje sa kišom i snegom, a od nedelje toplije vreme.
(Sputnjik)
Preporučujemo
(MAPE) SUTRA SKORO 20 STEPENI, PA SNEG: Ekstremni obrti iz dana u dan
18. 02. 2026. u 18:52
NIJEDAN HRIŠĆANIN NE TREBA SEBI DA DOPUSTI: Ovo su 3 najveća greha koja se skupo plaćaju
18. 02. 2026. u 18:34
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)