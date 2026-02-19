VREME DANAS PROMENLJIVO: Krajem dana će se nadviti oblaci nad Beogradom

VREME u Srbiji danas tokom dana promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom koji će od sredine dana biti u pojačanju.

Foto: Depositphotos

Uveče i tokom noći ka petku u zapadnoj polovini zemlje očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom, a temperature će se kretati u intervalu od minus pet do 17 stepeni.

Vreme u Beogradu

Nakon hladnog i vedrog jutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo uz umeren vetar, južnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.

Krajem dana sledi jače naoblačenje sa kišom.

Vreme narednih dana

Od petka se u zemlji očekuje zahlađenje sa kišom i snegom, a od nedelje toplije vreme.

(Sputnjik)