PREMINULA SENKA VELETANLIĆ

POZNATA srpska i jugoslovenska pevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je danas, objavio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov na svom Fejsbuk nalogu.

Foto

-Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama, napisao je Hadžimanov.

Senka Veletanlić rođena je u Zagrebu, 27. maja 1936.

Počela je da peva u horu KUD “Joža Vlahović”, i sa njima je prvi put putovala u Pariz, Belgiju, Italiju, a 1958. godine napravila je prve snimke za Radio Zagreb.

Završila je Ekonomski fakultet, ali je odlučila da se profesionalno bavi muzikom. Godine 1960., na Opatijskom festivalu, otpevala je pesmu “Noć bez zvezda” i tako je rođena nova pevačka zvezda šezdesetih.

Na tadašnjoj sceni Senka je postala prepoznatljiva po svojoj eleganciji i prefinjenosti, uvek profesionalna, suzdržana, a temperamentna u interpretaciji. 1963. godine na Opatijskom festivalu pevala je “Oprosti volim te”, a 1968. “Što me čini sretnom”, u alternaciji sa Josipom Lisac.

Udala se za Tihomira Petrovića i preselila u Beograd.

Taj brak nije potrajao i ona se sredinom šezdesetih udaje za kolegu Zafira Hadžimanova. 1967. godine Senka i Zafir priređuju svoj prvi recital u pozorištu “Atelje 212” u Beogradu, a TV Beograd po prvi put snima jedan koncert “lakih nota” uživo.

Senka je 1972. sa sestrom Biserom pevala je “Mi znamo sve”. Sestre Veletanlić ostale su u sećanju kao legende domaćih šlagera.

Nešto kasnije, svaka od njih našla je svoj put. Sa Zafirom ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara.

(Tanjug)

