ANTONIO NA BOGOJAVLJENJE PREŠAO U PRAVOSLAVLJE: Kršten u manastiru Srpski Kovin u Mađarskoj (FOTO)

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 16:14

SVE više ljudi druge veroispovesti, odlučuje se na prelazak u Pravoslavnu veru. Na taj poduhvat se odlučio i Antonio, koji je na Bogojavljanje odlučio da pređe u Pravoslavlje u manastiru Srpskom Kovinu, u Mađarskoj.

АНТОНИО НА БОГОЈАВЉЕЊЕ ПРЕШАО У ПРАВОСЛАВЉЕ: Крштен у манастиру Српски Ковин у Мађарској (ФОТО)

Foto: Printscreen/Manastir Srpski Kovin

Manastir je objavio na svom instagram profilu fotografije tok čarobnog čina, na kojima se vidi kako sveštenik poliva Antonija svetom vodicom. 

Ono što celokupan čin krštenja postavlja na još višu lestvicu, Antonio je u Pravoslavnu veru prešao na dan kada je, prema verovanju, Sveti Jovan krstitelj krstio sina Božjeg Isusa Hrista na reci Jordan.

Manastir Srpski Kovin u Srpskom Kovinu je najstariji muški manastir u Mađarskoj i jedan od dva manastira u Budimskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve. Smešten je 40 kilometara južno od Budimpešte, na ostrvu Čepel, u središtu naselja Srpski Kovin.

Prema sačuvanom predanju, često zanemarenom, ovaj manastir predstavlja srednjovekovnu tekovinu i nastao je u prvoj polovini XII veka. Kao osnivač manastira pominje se kraljica Jelena, ćerka raškog župana Uroša I i supruga vladara Bele II Slepog. U vreme kad je manastir nastao Ugarskom je vladala Jelena umesto svog maloletnog sina Geze II.

Nakon što su Turci 1439. godine opseli i prvi put osvojili utvrđeno Smederevo, u dva navrata su prešli Dunav, opustošili i opljačkali Kovin i sva okolna naselja. Oni koji su izbegli na vreme krenuli su u dubinu Ugarske i dospeli do ostrva Čepela na Dunavu. Ugarski kralj Vladislav je 10. oktobra 1440. godine ustupio kovinskim preseljenicima kasnogotičku crkvu sa kapelama i zvonikom, pa uz to, po svoj prilici, odgovarajući deo kraljevskih zemljišnih poseda. Od tog doba do danas, na Čepelu postoji Gornji ili Srpski Kovin, sa crkvom posvećenom uspenju Bogorodice i sa kapelama Sv. Jovana Preteče i Sv. Vračeva Kuzmana i Damjana

