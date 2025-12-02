Društvo

STIŽE KIŠA U SRBIJU: Vremenska prognoza za 2. decembar

Novosti online

02. 12. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas donosi naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne će da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

СТИЖЕ КИША У СРБИЈУ: Временска прогноза за 2. децембар

Foto: Novosti

Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 11 stepeni.

Vreme u Beogradu

Ujutru magla ili niska oblačnost, na širem području grada i slab mraz. Tokom dana pretežno oblačno, sa najvišom dnevnom temperaturom oko osam stepeni.

Vreme narednih dana

Od petka se ponovo u većini krajeva zemlje očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor