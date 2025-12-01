Društvo

GUŽVE NA SVE STRANE U BEOGRADU: Na ovim deonicama saobraćaj stoji, vozila ne mrdaju (FOTO)

В.Н.

01. 12. 2025. u 17:15

GUŽVE u saobraćaju na beogradskim ulicama polako se zahuktavaju pred najveći špic koji se očekuje u narednim satima.

Foto: Naxi Kamere

Usporen saobraćaj standardno je na mostu Gazela, mada gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.

Foto: Naxi Kamere

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Na moto-putu je zakrčenje sve od skoro Zmaja pa do Dušanovca, a Pančevački most je večito u crvenom ka gradu. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.

Foto: Naxi Kamere

Na Brankovom mostu još nema velikih gužvi, a uglavnom se stvaraju u jednoj traci, koja vodi ka centru grada.

Što se tiče ostalih mostova, gužve u saobraćaju počinju na mostu preko Ade, i na Plavom mostu u jednom pravcu.

Foto: Naxi Kamere

Gužve su i u centru grada, u Nemanjinoj ulici, Takovskoj...

Foto: Naxi Kamere

I na Novom Beogradu su gužve, a kako se može videti na gradskim kamerama, najkritičnije je na kružnom toku i u Ulici Jurija Gagarina.

VREME DANAS: Padaće kiša
Društvo

0 0

VREME DANAS: Padaće kiša

VREME u Srbiji danas donosi naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne će da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

02. 12. 2025. u 00:00

