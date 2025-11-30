UMERENO DO POTPUNO OBLAČNO ALI UGLAVNOM SUVO, TEMPERATURA DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za nedelju, 30. novembar

Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje, uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje.

Foto: Tanjug/S.A.

Jutarnja temperatura od -1 do 4, najvišoa dnevna od 4 do 10 stepeni.

Ujutro magla ili niska oblačnost, samo na jugoistoku i istoku pre podne sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Poslepodne i u ovim krajevima prestanak padavina i razvedravanje.

Vreme u Beogradu

Ujutro u nižim delovima grada magla ili niska oblačnost.

Pre podne umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, pre podne zapadni, posle podne i uveče jugoistočni.

Jutarnja temperatura oko dva stepena, najviša dnevna oko šest.

Prognoza za narednih sedam dana

U ponedeljak i utorak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana.

U utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša u severnim i zapadnim krajevima zemlje.

Zatim do kraja perioda umereno do potpuno oblačno i toplije vreme.

U sredu južnije od Save i Dunava mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom, dok se u većini mesta očekuje suvo vreme.