DANAS OBLAČNO I HLADNO: Mestimično sa susnežicom i snegom, ponegde s kišom

VREMENSKA prognoza za subotu, 29. novembar 2025. godine.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Vreme u Srbiji

Oblačno i hladno vreme, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini očekuje kiša.

Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina.

Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni.

Temperatura bez većeg kolebanja od minus 1 do 4 stepena, a na istoku zemlje do 6 stepeni.

Vreme u Beogradu

Oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom i susnežicom, u višim delovima grada sa snegom.

Posle podne uslediće prestanak padavina. Duvaće slab, zapadni vetar.

Dnevna temperatura od 1 do 3 stepena.

Vreme narednih dana

Od nedelje do četvrtka u većini krajeva očekuje se malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, samo se uz nešto više oblačnosti slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg, očekuje u nedelju na istoku Srbije.

U utorak je kratkotrajna kiša moguća i na krajnjem severu Vojvodine. U petak i subotu uslediće jače naoblačenje, koje će mestimično usloviti kišu.

(Sputnjik)

