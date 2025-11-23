USKORO POČINJE BOŽIĆNI POST: Ovo su sva stroga pravila - evo kojim danima je dozvoljeno ulje
BOŽIĆNI post počinje 28. novembra i završava 6. januara, a vernici tokom ovog perioda treba da se pridržavaju strogih pravila.
Ovaj post jedan je od najznačajnijih perioda u pravoslavnom hrišćanstvu, predstavlja vreme duhovnog smirenja, molitve i uzdržanja, ali i priliku za obnovu duše i tela.
U 2025. godini, prema pravilima Srpske pravoslavne crkve, post počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru i traje do Badnjeg dana, 6. januara.
Tokom 40 dana posta, vernici se pripremaju za praznik Hristovog rođenja, slično kao u vreme Velikog (Vaskršnjeg) posta, ali sa nešto blažim režimom ishrane i određenim izuzecima.
Pravila Božićnog posta
Tokom Božićnog posta razlikuju se nivoi strogosti, u zavisnosti od dana u nedelji, a pred sam kraj posta pravila postaju stroža.
Vernici se tokom celog perioda uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Alkohol se, u principu, izbegava, osim u dane kada je dozvoljeno ulje i vino.
Pravila po danima i nedeljama
Strog je post ponedeljkom, sredom i petkom. Tada se posti na vodi. Utorkom i četvrtkom se razrešava na ulje i vino. Subotom i nedeljom jedu se i jela sa ribom.
U prvoj nedelji posta je i veliki praznik Vavedenje (4. decembar), a pošto pada u četvrtak, tog dana se jede na ulju.
Poslednja nedelja posti se strogo, bez ribe i ulja, a na Badnji dan je najstroži post. Sveštenici podsećaju da, bez duhovnog posta, telesni post Bog ne prihvata.
Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i u dane velikih praznika koji padnu tokom posta, naročito u njegovom prvom delu. Međutim, u poslednjoj nedelji pred Božić, praksa je da se i riba izostavi iz trpeze, čime se vernici pripremaju za svečano pričešće i sam praznik rođenja Hristovog.
Post mora biti i duhovni
Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post nema koristi ako nije povezan sa duhovnim.
- Ne govori mi: Toliko dana sam postio nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, išao sam u gruboj haljini; nego kaži nam da li si od gnevnog čoveka postao tih, od žestokog - blag. Ako si iznutra pun zlobe, zašto si telo mučio? - prenose se reči Jovana Zlatoustog u crkvenim knjigama.
U Svetom pismu piše: "ljubi bližnjeg svog kao sebe samoga", što znači da je čovek čoveku brat, te da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo druge, a to možemo samo ako nismo besni i sebični.
U postu se treba pokajati, ispovedati, olakšati svoju dušu i očistiti sebe. Ne treba telo mučiti postom ako ćemo biti besni, ako ćemo se svađati i želeti zlo bližnjem svom.
U postu treba opraštati i nastupati čista srca, pripovedaju sveštenici, a mnogi vernici to često zaborave.
Pored posnih pravila koja je odredila Crkva, moguće je i da sveštenik verniku ublaži post, posebno u slaučajevima starosti, bolesti, kod dece, trudnica.
(Informer)
Preporučujemo
"BOG - PA KUM": Patrijarh Pavle UPOZORAVAO - "Ne nudite kumstvo ovakvim ljudima..."
15. 11. 2025. u 09:51
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"DO JUČE JE BIO DEDA, A SADA...": Snežana odbrusila kolegi na prozivku - "Neću da budem nepristojna"
SNEŽANA Đurišić je nakon snimanja muzičkog takmičenja Zvezde Granda jednom prilikom pred kamerama rešila da kolegi Draganu Stojkoviću Bosancu odgovori na žestoku izjavu
23. 11. 2025. u 08:54
Komentari (0)