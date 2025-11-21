ALTA banka obeležila slavu Svetog Arhangela Mihaila – čuvamo nasleđe, gradimo budućnost
ALTA banka je i ove godine svečano obeležila krsnu slavu – Svetog Arhangela Mihaila, u prisustvu zaposlenih i rukovodstva, uz poštovanje svih običaja koje ovaj značajan dan nosi.
Slava je prilika da se reafirmišu vrednosti koje čine temelj identiteta banke – zajedništvo, poštovanje tradicije i odgovornost prema ljudima i zajednici.
ALTA banka gradi svoje temelje na poverenju, znanju i inovacijama. Misija je da bude pouzdan partner klijentima, istovremeno negujući nasleđe koje je povezuje sa zajednicom. Tradicija daje stabilnost, a inovacije snagu za rast i promene.
ALTA banka, kao univerzalna finansijska institucija, kombinuje dugogodišnje iskustvo u bankarstvu sa inovativnim digitalnim rešenjima, pružajući klijentima sigurnost i fleksibilnost.
Danas je ALTA banka prepoznata kao jedan od lidera u modernizaciji bankarskih usluga, uz primenu najviših standarda kvaliteta i digitalnih rešenja. Investira u razvoj tehnologija, digitalizaciju i primenu veštačke inteligencije, ali ostaje posvećena čoveku kao ključnoj vrednosti poslovanja. Upravo taj balans između tradicije i savremenih trendova čini ovu banku drugačijom.
Vizija ALTA banke prevazilazi granice Srbije. Strateške akvizicije, poput ulaska na tržište Severne Makedonije, osnažuju poziciju ALTA banke kao regionalnog lidera.
Kada bude izgrađena nova poslovna zgrada Alta Towr, čiji je projekat potpisao renomirani arhitektonski biro Zaha Hadid Architects, postaće jedan od simbola modernog Beograda i ambicije ALTA Grupe. Ovaj vizionarski projekat spaja vrhunski dizajn i funkcionalnost, osmišljen da donese novu dimenziju poslovnom prostoru i potvrdi stratešku orijentaciju ka inovacijama i evropskim vrednostima.
ALTA banka danas povezuje tržišta, ljude i ideje, stvarajući most između tradicionalnih vrednosti i budućnosti bankarstva.
Obeležavanje slave Svetog Arhangela Mihaila nije samo običaj – to je simbol identiteta i podsećanje da uspeh počiva na vrednostima koje traju. ALTA banka ostaje verna principima koji je čine pouzdanim partnerom, dok hrabro korača ka novim izazovima i prilikama.
