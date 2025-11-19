Društvo

HITNO EVAKUISANA SREDNJA ŠKOLA U BEOGRADU: Stigla preteća poruka, policija na terenu

Танјуг

19. 11. 2025. u 17:11

U SREDNjU Tehničku školu je danas oko 15.30 sati stigla anonimna poruka preteće sadržine.

Z. Grumić

Kako Tanjug saznaje svi iz škole su evakuisani, dok je policija pretražila školu.

Pripadnici MUP-a nisu pronašli ništa sumnjivo u školi.

Pre samo dva dana u ova škola je takođe evakuisana zbog lažne dojave o postavljenoj bombi.

