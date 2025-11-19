HITNO EVAKUISANA SREDNJA ŠKOLA U BEOGRADU: Stigla preteća poruka, policija na terenu
U SREDNjU Tehničku školu je danas oko 15.30 sati stigla anonimna poruka preteće sadržine.
Kako Tanjug saznaje svi iz škole su evakuisani, dok je policija pretražila školu.
Pripadnici MUP-a nisu pronašli ništa sumnjivo u školi.
Pre samo dva dana u ova škola je takođe evakuisana zbog lažne dojave o postavljenoj bombi.
