Kancelarija za KiM najavila pomoć u sanaciji štete od poplava u srpskim sredinama na KiM

В.Н.

19. 11. 2025. u 13:14

KANCELARIJA za Kosovo i Metohiju saopštila je danas, povodom poplava koje su napravile probleme u pojedinim srpskim sredinama u AP Kosovu i Metohiji, da je u stalnom kontaktu sa srpskim predstavnicima na terenu i da će pomoći u saniranju nastale štete, kao i svaki put do sada.

Канцеларија за КиМ најавила помоћ у санацији штете од поплава у српским срединама на КиМ

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

Komisije će, nakon što se voda povuče, popisati realne potrebe za sanaciju štete.U utorak je zbog obilnih poplava došlo do poplava u pojedinim opštinama u Kosovskom Pomoravlju - kod mesta Požaranje izlila se reka Binačka Morava, a u opštinama Vitina i Klokot poplavljena su dvorišta i domaćinstva, prenosi radio KiM.

Do poplava je došlo i u opštini Ranilug, kao i u Ugljaru. Izlivanje reka iz rečnih korita dogodilo se i u centralnom delu AP KiM - u Čaglavici i Lapljem selu, ali se u međuvremenu odatle povukla voda.

(Tanjug)

