SRPSKI ŠTIT: Naši vojnici spremni za misiju u Libanu

U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca prethodne nedelje je realizovana taktička vežba „Srpski štit 26“, na kojoj su provereni obučenost i interoperabilnost pešadijske čete iz sastava Druge brigade kopnene vojske za angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu, saopštilo je Mnistarstvo odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Vežba predstavlja poslednju fazu višemesečnih individualnih i kolektivnih priprema pripadnika jedinice za realizaciju zadataka u zoni operacije u Libanu, gde je naša četa angažovana u okviru španskog kontingenta.

Na osnovu rezultata ostvarenih na vežbi, utvrđeno je da je pešadijska četa dostigla definisane standarde i da je u potpunosti obučena, opremljena i spremna za angažovanje u mirovnoj operaciji.

Vojska Srbije u misiji u Libanu angažuje pešadijsku četu od 2013. godine, a u zoni ove operacije se nalazi i vod za zaštitu snaga, kao i štabni oficiri i grupa specijalista zaduženih za podršku srpskom kontingentu.