SELAKOVIĆ U BANJALUCI: Otvorio izložbu "Ivo Andrić i Italija - dokumenta"

MINISTAR kulture Nikola Selaković otvorio je u Kulturnom centru Banjaluka izložbu "Ivo Andrić i Italija - dokumenta" kojom je nastavljen program tradicionalne manifestacije "Dani Srbije u Republici Srpskoj".

Ministar je istakao da je postavka posvećena našem jedinom nobelovcu - čoveku neverovatnog dela i jedne po mnogo čemu jedinstvene biografije, saopšteno je večeras iz Ministarstva kulture.

"Ivo Andrić je podigao spomenik kroz svoju književnost i kroz svoje delo srpskoj kulturi i srpskom narodu. Podigao je, slobodno možemo reći, jedan neverovatan spomenik istoriji našeg naroda zapadno od Drine. Koliko je taj Andrićev spomenik veliki dovoljno govori i činjenica da je u predvečerje građanskog rata u Bosni i Hercegovini među prvima porušen spomenik Ivi Andriću upravo u Višegradu koji je on proslavio i koji je proneo na svim meridijanima sveta", rekao je Selaković.

Ukazao je da izložba ne govori samo o Andrićevoj književnoj već i veoma bogatoj diplomatskoj karijeri, navodi se u saopštenju ministarstva.

"Andrić je živeo u vreme kada je odlika diplomata zaista bilo lepo pisanje i lepa reč i nije ni čudo što su mnogi znameniti srpski književnici potekli upravo iz redova srpskih i tada jugoslovenskih diplomata", pojasnio je Selaković.

Naglasio je da kompleksnost Andrićeve ličnosti ne čini samo njegova karijera književnika, diplomate i istoričara.

"Ne smemo da zaboravimo da je po svojoj osnovnoj vokaciji Ivo Andrić bio član one grupe naših besmrtnih omladinaca koji su u organizaciji 'Mlada Bosna' krenuli da menjaju tok istorije sa ove strane Drine, ali ne samo sa ove strane Drine. Zato mi je drago što upravo njemu posvećenu izložbu otvaramo ovde i što ćemo njome, svega mesec dana nakon što smo je otvorili u Srpskoj crkvenoj opštini u Trstu, uz nesebičnu podršku i organizaciju naša dva državna arhiva to nastaviti u Banjoj Luci mnogo pre Beograda ili bilo kojeg drugog grada u Srbiji", poručio je Selaković.

Izložba je upriličena povodom 50 godina od smrti Ive Andrića.

