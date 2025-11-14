SELAKOVIĆ U BANJALUCI: Otvorio izložbu "Ivo Andrić i Italija - dokumenta"
MINISTAR kulture Nikola Selaković otvorio je u Kulturnom centru Banjaluka izložbu "Ivo Andrić i Italija - dokumenta" kojom je nastavljen program tradicionalne manifestacije "Dani Srbije u Republici Srpskoj".
Ministar je istakao da je postavka posvećena našem jedinom nobelovcu - čoveku neverovatnog dela i jedne po mnogo čemu jedinstvene biografije, saopšteno je večeras iz Ministarstva kulture.
"Ivo Andrić je podigao spomenik kroz svoju književnost i kroz svoje delo srpskoj kulturi i srpskom narodu. Podigao je, slobodno možemo reći, jedan neverovatan spomenik istoriji našeg naroda zapadno od Drine. Koliko je taj Andrićev spomenik veliki dovoljno govori i činjenica da je u predvečerje građanskog rata u Bosni i Hercegovini među prvima porušen spomenik Ivi Andriću upravo u Višegradu koji je on proslavio i koji je proneo na svim meridijanima sveta", rekao je Selaković.
Ukazao je da izložba ne govori samo o Andrićevoj književnoj već i veoma bogatoj diplomatskoj karijeri, navodi se u saopštenju ministarstva.
"Andrić je živeo u vreme kada je odlika diplomata zaista bilo lepo pisanje i lepa reč i nije ni čudo što su mnogi znameniti srpski književnici potekli upravo iz redova srpskih i tada jugoslovenskih diplomata", pojasnio je Selaković.
Naglasio je da kompleksnost Andrićeve ličnosti ne čini samo njegova karijera književnika, diplomate i istoričara.
"Ne smemo da zaboravimo da je po svojoj osnovnoj vokaciji Ivo Andrić bio član one grupe naših besmrtnih omladinaca koji su u organizaciji 'Mlada Bosna' krenuli da menjaju tok istorije sa ove strane Drine, ali ne samo sa ove strane Drine. Zato mi je drago što upravo njemu posvećenu izložbu otvaramo ovde i što ćemo njome, svega mesec dana nakon što smo je otvorili u Srpskoj crkvenoj opštini u Trstu, uz nesebičnu podršku i organizaciju naša dva državna arhiva to nastaviti u Banjoj Luci mnogo pre Beograda ili bilo kojeg drugog grada u Srbiji", poručio je Selaković.
Izložba je upriličena povodom 50 godina od smrti Ive Andrića.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Šta je Ivo Andrić rekao kad je čuo kako Lepa peva "Od izvora dva putića"
03. 11. 2025. u 08:49
Ministar Selaković posetio srpski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji (FOTO)
19. 10. 2025. u 15:52
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)