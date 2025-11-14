MINISTAR GAŠIĆ PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU DANA KOPNENE VOJSKE: "Svi uspesi koje ste do sada postigli rezultat su znanja, iskustva, usavršavanja"
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović prisustvovali su danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Kopnene vojske u Domu Vojske Srbije u Nišu.
Na početku svečanosti pročitana je čestitka predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića upućena povodom Dana Kopnene vojske.
Obraćajući se pripadnicima Kopnene vojske ministar Gašić najpre je uputio čestitke povodom obeležavanja njihovog Dana i tom prilikom izrazio duboko poštovanje za sve što čine u službi otadžbine.
- Vaš rad, profesionalizam i posvećenost u izvršavanju svakog poverenog zadatka snažan su oslonac naše vojske, države i naroda. Kopnena vojska oduvek je bila simbol snage, odgovornosti i časti. Njeno biće protkano je suštinskim vrlinama našeg identiteta – rodoljubljem, disciplinom i požrtvovanošću. Zahvaljujući vašem znanju, istrajnosti i snazi duha uspešno nastavljate slavnu tradiciju svojih predaka i pokazujete da su vrednosti na kojima počiva Kopnena vojska postojane i neprolazne – istakao je ministar odbrane.
On je podsetio da su od osnivanja prvog bataljona tzv. „regulaša“ i baterije topdžija 1808. godine, pa sve do danas, najveća snaga Kopnene vojske uvek bili njeni ljudi – vojnici, podoficiri i oficiri, a da je nepokolebljiv duh njenih pripadnika temelj uspešnosti i napretka Kopnene vojske svih ovih godina.
- Svi uspesi koje ste do sada postigli rezultat su vašeg znanja, iskustva i stalnog usavršavanja. Odgovornim pristupom svakom zadatku, iz dana u dan potvrđujete spremnost da čuvate bezbednost svih nas i budete uzdanica države u svakom izazovu. U proteklom periodu uspešno ste izvršavali najodgovornije zadatke – od obezbeđenja administrativne linije prema našoj Autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji i kontrole Kopnene zone bezbednosti, preko angažovanja u multinacionalnim operacijama, do zadataka iz treće misije Vojske Srbije kada ste prvi pritekli u pomoć građanima bilo da je reč o gašenju požara, otklanjanju posledica nepogoda ili izgradnji infrastrukture. Svojim zalaganjem dokazujete da se na vas uvek može računati – u svakom trenutku i u svakoj situaciji – rekao je ministar Gašić.
Ministar odbrane posebno je istakao učešće pripadnika Kopnene vojske na vojnoj paradi „Snaga jedinstva 2025“.
- Zahvaljujući vašem trudu, disciplini i posvećenosti naš narod i ceo svet bio je zadivljen onim što ste, zajedno sa drugim sastavima Vojske Srbije, pokazali. Svaki vaš korak, svaki pokret, bili su dokaz visokog profesionalizma i ponosa što nosite uniformu Vojske Srbije. Snažna i obučena vojska, opremljena savremenim sredstvima, najbolja je garancija mira i stabilnosti naše zemlje. Pre nešto više od decenije, državno rukovodstvo započelo je važan projekat u razvoju i jačanju Vojske Srbije. Zahvaljujući viziji i odlučnosti tadašnjeg ministra odbrane, a danas predsednika Republike i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, započet je proces obnove naše vojne moći. Iz godine u godinu sistematski ulažemo u nabavku novog naoružanja i vojne opreme, kao i u poboljšanje standarda pripadnika Vojske Srbije. Rezultati tih napora jasno su vidljivi u svakodnevnom životu i radu naših jedinica – naglasio je ministar Gašić.
Ističući da će se u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u razvoj i snagu naše Kopnene vojske — na ponos svih njenih pripadnika i na dobrobit Republike Srbije, ministar odbrane poručio je novom komandantu Kopnene vojske general-majoru Zoranu Naskoviću da ima punu podršku državnog i vojnog rukovodstva za dalji razvoj i unapređenje borbene gotovosti tog vida Vojske Srbije.
Pripadnicima Kopnene vojske ministar Gašić čestitao je praznik dodavši da je uveren da će i ubuduće nastaviti da unapređuju svoje znanje, osposobljenost i duh zajedništva – na ponos Vojske Srbije i cele naše otadžbine.
- Budite dostojni onih koji su stvarali istoriju Kopnene vojske i svetli primer generacijama koje dolaze. Hvala vam što čuvate mir, sigurnost i ugled Vojske Srbije. Želim vam dobro zdravlje, mnogo uspeha i vojničku sreću – naglasio je ministar odbrane.
Komandant Kopnene vojske general Nasković odao je priznanje pripadnicima vida na svemu što je urađeno u prethodnom periodu na održavanju i unapređenju stanja i sposobnosti. On je, tom prilikom, posebno istakao učešće velikog broja pripadnika Kopnene vojske, kao i sredstava ratne tehnike na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“.
- U narednom periodu težišni zadatak biće nam obuka na novouvedenom naoružanju i vojnoj opremi. U protekloj godini, značajna sredstava su nam data za poboljšanje infrastrukturnih objekata. Rezultati nam govore da održavamo i unapređujemo potrebne sposobnosti. Koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije na pomoći u radu, a organima vlasti, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama, javnim i privatnim preduzećima i brojnim udruženjima na izuzetnoj saradnji. Uveren sam da ćemo i u narednom periodu nastaviti uspešnu saradnju – rekao je general-major Nasković.
Današnjoj svečanosti prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit niški Arsenije, načelnici upravnih okruga, predstavnici grada Niša i lokalnih samouprava, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, direktori državnih institucija, javnih i privatnih preduzeća, članovi porodica poginulih pripadnika Vojske Srbije i brojni gosti.
Dan Kopnene vojske obeležava se u spomen na 16. novembar 1914. godine kada je počela Kolubarska bitka.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)