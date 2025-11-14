I UNS REAGOVAO: Utvrditi ko stoji iza hakerskog napada na „Novosti“

UDRUŽENjE novinara Srbije (UNS) traži od policije i Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da utvrde ko stoji iza hakerskog napada na portal „Novosti“.

Foto: UNS

Iz UNS-a su se oglasili saopštenjem, koje prenosimo u celosti.

"Kako je glavna urednica portala „Novosti“ Andrijana Nešić potvrdila UNS-u, ovaj sajt je već četvrti dan pod masovnim hakerskim napadima koji traju danonoćno.

U pitanju su, prenose “Novosti“, sinhronizovani napadi u vidu generisanja lažnih poseta koje, navodno, dolaze iz drugih zemalja sveta.

„Već danima hakeri nam šalju lažnu posetu maskirajući je pomoću VPN alata sa namerom da prikažu da ona dolazi iz Kine. Simptomatično je to što je baš ova zemlja izabrana kao mesto odakle navodno dolazi lažna poseta, s obzirom na to da su ‘Novosti’ decenijama kredibilan izvor i u toj zemlji, te da imamo i stvarnih poseta koje dolaze upravo iz Kine. Organizatori ove prljave kampanje pokušali su da zamaskiraju svoje prave namere, vodeći se time da lažni saobraćaj neće biti primećen“, navela je Nešić.

UNS poziva nadležne da što pre otkriju ko je odgovoran za ovaj napad i o tome obaveste javnost.

Povodom ovih nemilih događaja, Novosti su se obratile Odeljenju za visokotehnološki kriminal MUP-a.