STIŽE NEVREME U REGION, U OVE DELOVE I SNEG: Očekuju se oluje sa grmljavinom i veoma obilne padavine
VIKEND pred nama doneće našem regionu naoblačenje, ali će se zadržati i dalje veoma toplo vreme. Kiša će padati u Sloveniji i na severnom Jadranu. Ipak, glavnina promene očekuje se u ponedeljak.
Tada će u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH doći do snažnog naoblačenja sa obilnom kišom i jakim pljuskovima. Očekuju se i obilniji pljuskovi, ponegde i grmljavinske nepogode, naročito u oblasti Jadrana i u njegovom zaleđu.
Jake grmljavinske oluje očekuju se na području Crne Gore, Dalmacije i Hercegovine, navodi meteorolog Đorđe Đurić u najnovijoj prognozi.
Očekuju se veoma obilne padavine, u većini predela i preko 50 litara, u oblasti Jadrana preko 100 litara, a u njegovom zaleđu preko 200, lokalno i do 300 litara.
Postoji opasnost od urbanih poplava i bujica, kao i od materjalne štete.
Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
U nedelju će do oblasti Alpa doći do jačeg zahlađenja, pa se očekuje obilniji sneg. Početak sedmice doneće višim delovima Alpa i više od 30 cm snega, a snežna granica spustiće se i niđe od 1000 metara nadmorske visne.
Sneg se očekuje i u višim delovima Slovenije.
U Srbiji se za vikend očekuje pravo prolećno vreme, uz temperature i do 22-23°C. Pogoršanje vremena zahvatiće Srbiju početkom sledeće sedmice, a utorak će doneti zahlađenje i obilnije padavine.
(Telegraf)
