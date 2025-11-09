PROMENE NA BEOGRADSKIM ULICAMA ZBOG DANA PRIMIRJA: Tiče se saobraćaja
ZBOG državnog praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, dolazi do promena u radu javnog prevoza.
Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu najavio je da će u utorak, 11. novembra, javni prevoz saobraćati po nedeljnom režimu.
Ovaj red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PRETICAO KOLONU PREKO PINE LINIJE: Nasilnička vožnja na putu Bečej - Bačko Gradište
07. 11. 2025. u 15:18
NEMA VIŠE "GLEDANjA KROZ PRSTE": U komšiluku i za najmanju grešku stižu paprene kazne
06. 11. 2025. u 17:28
GUŽVA U BEOGRADU VEĆ KRENULA: Kolaps na Gazeli i drugim glavnim tačkama u gradu (FOTO)
06. 11. 2025. u 16:26
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)