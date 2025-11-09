Društvo

PROMENE NA BEOGRADSKIM ULICAMA ZBOG DANA PRIMIRJA: Tiče se saobraćaja

В.Н.

09. 11. 2025. u 17:49

ZBOG državnog praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, dolazi do promena u radu javnog prevoza.

ПРОМЕНЕ НА БЕОГРАДСКИМ УЛИЦАМА ЗБОГ ДАНА ПРИМИРЈА: Тиче се саобраћаја

Foto: N. Skenderija

Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu najavio je da će u utorak, 11. novembra, javni prevoz saobraćati po nedeljnom režimu.

Ovaj red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO IZAZVAO BURU! Bekam? Lepo lice, a telo normalno. Moje je savršeno!

KRISTIJANO RONALDO IZAZVAO BURU! Bekam? Lepo lice, a telo normalno. Moje je savršeno!