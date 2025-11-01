Društvo

"MIR U SVAKOM OD NAS, A ONDA I MIR MEĐU NAMA" Cela poruka patrijarha Porfirija sa parastosa stradalima u Novom Sadu

В.Н.

01. 11. 2025. u 12:36

PATRIJARH srpski Porfirije poručio je danas u Hramu Svetog Save, gde je služio parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, da svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje i uputio molitve Bogu da nam, kao deci Svetog Save, podari mir i spoznaju da smo jedini drugima potrebni.

МИР У СВАКОМ ОД НАС, А ОНДА И МИР МЕЂУ НАМА Цела порука патријарха Порфирија са парастоса страдалима у Новом Саду

Foto: Zoran Jovanovic

- Mir, najpre, u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam daruje spoznaju, da smo jedni drugima potrebni. Da nam daruje osećanje, da smo jedno ili samo tako, ćemo čuvati i nositi na sebi blagoslov Svetoga Save - poručio je patrijarh Porfirije nakon parastosa kome su prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

Patrijarh je molitvu za upokojenje pročitao poimenice za svih 16 nastradalih u tragediji 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice u Novom Sadu - Saru, Valentinu, Đorđa, Milicu, Nemanju, Anđelu, Miloša, Stefana, Sanju, Goranku, Vukašina, Milevu, Đura, Vaska, Anju i Vukašina i da im podari večni život.

- Da im Gospod podari carstvo nebesko, a njihovim srodnicima, svima bliskima i prijateljima, daruje utehu i nadu, vaskrsenje i život večni - poručio je Porfirije.

Uputio je molitve Gospodu da nam da spoznaju, snagu i odlučnost, kako je rekao, da svako od nas bude bolji, da bi svima bilo bolje.

- Da bude bolji od sebe, kako bi nam onda svima zajedno bilo bolje. Jer bolje nam može biti samo onda, kada svako lično učini napor i u skladu sa zakonom Božijim i ljubavlju njegovom uzrasta u dobru, kada se trudi da bude bolji. Nikako ne možemo očekivati da bilo kome od nas pojedinačno bude bolje, a da to dolazi spolja - poručio je patrijarh SPC.

I u Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos nastradalima

- Mir, najpre, u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam daruje spoznaju, da smo jedni drugima potrebni. Da nam daruje osećanje, da smo jedno ili samo tako, ćemo čuvati i nositi na sebi blagoslov Svetoga Save - poručio je patrijarh Porfirije nakon parastosa kome su prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

Patrijarh je molitvu za upokojenje pročitao poimenice za svih 16 nastradalih u tragediji 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice u Novom Sadu - Saru, Valentinu, Đorđa, Milicu, Nemanju, Anđelu, Miloša, Stefana, Sanju, Goranku, Vukašina, Milevu, Đura, Vaska, Anju i Vukašina i da im podari večni život.

- Da im Gospod podari carstvo nebesko, a njihovim srodnicima, svima bliskima i prijateljima, daruje utehu i nadu, vaskrsenje i život večni - poručio je Porfirije.

Uputio je molitve Gospodu da nam da spoznaju, snagu i odlučnost, kako je rekao, da svako od nas bude bolji, da bi svima bilo bolje.

- Da bude bolji od sebe, kako bi nam onda svima zajedno bilo bolje. Jer bolje nam može biti samo onda, kada svako lično učini napor i u skladu sa zakonom Božijim i ljubavlju njegovom uzrasta u dobru, kada se trudi da bude bolji. Nikako ne možemo očekivati da bilo kome od nas pojedinačno bude bolje, a da to dolazi spolja - poručio je patrijarh SPC.

I u Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos nastradalima

I u Sabornom hramu u Novom Sadu jutros su mitropolit bački Irinej i episkop mohački Damaskin služili parastos stradalima u padu nadstrešnice u tom gradu.

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se današnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Veliki broj ljudi u Hramu Sv. Save na parastosu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPALETI POČINJE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A

SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A