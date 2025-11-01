"MIR U SVAKOM OD NAS, A ONDA I MIR MEĐU NAMA" Cela poruka patrijarha Porfirija sa parastosa stradalima u Novom Sadu

PATRIJARH srpski Porfirije poručio je danas u Hramu Svetog Save, gde je služio parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, da svako od nas treba da se potrudi da bude bolji ako hoćemo da nam svima zajedno bude bolje i uputio molitve Bogu da nam, kao deci Svetog Save, podari mir i spoznaju da smo jedini drugima potrebni.

- Mir, najpre, u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam daruje spoznaju, da smo jedni drugima potrebni. Da nam daruje osećanje, da smo jedno ili samo tako, ćemo čuvati i nositi na sebi blagoslov Svetoga Save - poručio je patrijarh Porfirije nakon parastosa kome su prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

Patrijarh je molitvu za upokojenje pročitao poimenice za svih 16 nastradalih u tragediji 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice u Novom Sadu - Saru, Valentinu, Đorđa, Milicu, Nemanju, Anđelu, Miloša, Stefana, Sanju, Goranku, Vukašina, Milevu, Đura, Vaska, Anju i Vukašina i da im podari večni život.

- Da im Gospod podari carstvo nebesko, a njihovim srodnicima, svima bliskima i prijateljima, daruje utehu i nadu, vaskrsenje i život večni - poručio je Porfirije.

Uputio je molitve Gospodu da nam da spoznaju, snagu i odlučnost, kako je rekao, da svako od nas bude bolji, da bi svima bilo bolje.

- Da bude bolji od sebe, kako bi nam onda svima zajedno bilo bolje. Jer bolje nam može biti samo onda, kada svako lično učini napor i u skladu sa zakonom Božijim i ljubavlju njegovom uzrasta u dobru, kada se trudi da bude bolji. Nikako ne možemo očekivati da bilo kome od nas pojedinačno bude bolje, a da to dolazi spolja - poručio je patrijarh SPC.

I u Sabornom hramu u Novom Sadu služen parastos nastradalima

I u Sabornom hramu u Novom Sadu jutros su mitropolit bački Irinej i episkop mohački Damaskin služili parastos stradalima u padu nadstrešnice u tom gradu.

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se današnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba.

