Otvoren novi salon Forma Ideale u Rakovici
NOVI salon Forma Ideale svečano je otvoren u Rakovici, na adresi Patrijarha Dimitrija 12d.
Na 3.000 m2 izložbeno-prodajnog i skladišnog prostora kupcima je predstavljen deo asortimana pločastog i tapaciranog nameštaja Forma Ideale, deo asortimana partnerskog programa, veliki izbor laminata, tepiha, rasvete, dekoracije, bele tehnike, kao i malih kućnih aparata.
Dodatna pogodnost za sve posetioce 30. i 31. oktobra, kao i 1. novembra je 5% dodatnog popusta na kasi plus 5% popusta za korisnike loyalty kartice na već snižene akcijske cene.
Takođe, kupce očekuju i brojni benefiti pri kupovini - odloženo plaćanje čekovima građana, kupovina preko administrativne zabrane, uključujući i korisnike PIO fonda (penzioneri do 12 meseci), kao i kupovina na odloženo plaćanje kreditnim karticama Banca Intesa do 24 meseca.
Novi salon Forma Ideale u Rakovici biće otvoren za posetioce od ponedeljka do nedelje od 9 do 22h.
Forma Ideale salon na dosadašnjoj lokaciji u Rakovici prestao je sa radom 28. oktobra.
