NAJNOVIJE OBAVEŠTENJE O ISPLATI NOVČANE POMOĆI: Zvanično se oglasilo Ministarstvo, evo kad je isplata

V.N.

18. 10. 2025. u 08:02

MINISTARSTVO za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oglasilo se sa novim zvaničnim sapštenjem povodom isplate redovne socijalne pomoći i drugih naknada.

Foto: Depositphotos

Kako se navodi u saopštenju, 20. oktobra predviđena isplata korisnicima:

-   Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec septembar;

-   Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju  za mesec septembar;

-   Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka  za mesec septembar;

-   Prava iz boračko invalidske zaštite  za mesec septembar.

Takođe 21. oktobra predviđena je isplata korisnicima:

-   Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar;

-  Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar.

