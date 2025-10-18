NAJNOVIJE OBAVEŠTENJE O ISPLATI NOVČANE POMOĆI: Zvanično se oglasilo Ministarstvo, evo kad je isplata

MINISTARSTVO za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oglasilo se sa novim zvaničnim sapštenjem povodom isplate redovne socijalne pomoći i drugih naknada.

Foto: Depositphotos

Kako se navodi u saopštenju, 20. oktobra predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec septembar;

- Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec septembar;

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec septembar;

- Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec septembar.

Takođe 21. oktobra predviđena je isplata korisnicima:

- Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar;

- Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar.

