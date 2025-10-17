HITAN POZIV GRAĐANIMA! Sutra će biti održana dobrovoljna akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog Krsta u Sremskoj Mitrovici
IZ Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici obavestili su da će sutra biti održana dobrovoljna akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog Krsta za povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održanja od 8.30 ujutru do 13.00 časova.
U prevrtanju autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak danas oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno je oko 80 osoba, od kojih je 35 hospitalizovano.
Povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći, saopšteno je ranije iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.
Razlog prevrtanja autobusa za sada je nepoznat.
