Društvo

HITAN POZIV GRAĐANIMA! Sutra će biti održana dobrovoljna akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog Krsta u Sremskoj Mitrovici

V.N.

17. 10. 2025. u 19:43

IZ Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici obavestili su da će sutra biti održana dobrovoljna akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog Krsta za povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka.

ХИТАН ПОЗИВ ГРАЂАНИМА! Сутра ће бити одржана добровољна акција давања крви у просторијама Црвеног Крста у Сремској Митровици

Foto: Shutterstock

Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održanja od 8.30 ujutru do 13.00 časova. 

U prevrtanju autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak danas oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno je oko 80 osoba, od kojih je 35 hospitalizovano.

Povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći, saopšteno je ranije iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.
Razlog prevrtanja autobusa za sada je nepoznat.
 

