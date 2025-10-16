Društvo

ODGOVORNI PREMA ČITAOCIMA: Brnabić čestitala "Novostima" 72. godišnjicu postojanja i rada

В.Н.

16. 10. 2025. u 10:00

UPUĆUJEM čestitke redakciji, novinarima i svim zaposlenima u "Večernjim novostima" povodom 72. rođendana ovog lista.

ОДГОВОРНИ ПРЕМА ЧИТАОЦИМА: Брнабић честитала Новостима 72. годишњицу постојања и рада

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Tokom više od sedam decenija, "Večernje novosti" su pratile najvažnije društvene i političke događaje u našoj zemlji i regionu, doprinoseći informisanju javnosti.

Verujem da ćete i ubuduće biti svedok vremena i nastaviti da radite posvećeno,

profesionalno i odgovorno prema čitaocima.

