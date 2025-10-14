UMERENO DO POTPUNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za utorak, 14. oktobar

Umereno do potpuno oblačno, a na severu zemlje i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima.

Foto: N. Živanović

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.



Vreme u Beogradu

Umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10, najviša oko 17 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 21. oktobra, zadržaće se suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U većini mesta najviša dnevna temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a na istoku Srbije i do 20 stepeni, uz malo svežija jutra u drugoj polovini sedmice.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak zahvatiti južne, krajem dana i u subotu proširiće se i na ostale predele osim na Vojvodinu gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina očekuje se u nedelju.