Društvo

UMERENO DO POTPUNO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za utorak, 14. oktobar

В.Н.

14. 10. 2025. u 01:00

Umereno do potpuno oblačno, a na severu zemlje i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima.

УМЕРЕНО ДО ПОТПУНО ОБЛАЧНО, ТЕМПЕРАТУРА ДО 20 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за уторак, 14. октобар

Foto: N. Živanović

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vreme u Beogradu

Umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10, najviša oko 17 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 21. oktobra, zadržaće se suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U većini mesta najviša dnevna temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a na istoku Srbije i do 20 stepeni, uz malo svežija jutra u drugoj polovini sedmice.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak zahvatiti južne, krajem dana i u subotu proširiće se i na ostale predele osim na Vojvodinu gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina očekuje se u nedelju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora