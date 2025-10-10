VREMENSKA PROGNOZA ZA OKTOBAR: Od ovog datuma sve se menja, stiže pojava koju niko nije očekivao

ULAZIMO u monotonu fazu jeseni, koju će sve do oko 22. oktobra obeležiti dominacija anticiklona i pretežno suvo, stabilno vreme. Prema rečima meteorologa amatera Marka Čubrila, slabih padavina može biti danas i oko sledeće srede, kada će preko našeg područja preći suv, ali hladniji vazduh.

Foto: D. Balšić

Tek posle 22. oktobra, prema najavama, moguća je promena sinoptičke situacije, uz jačanje uticaja Atlantika, što bi donelo padavine i otopljenje, ali se, kako ističe Čubrilo, za sada ne očekuje neko izraženije otopljenje.

Vreme narednih dana

- Narednih dana biće malo do umereno oblačno i uglavnom suvo. Danas ponegde na istoku i jugoistoku regiona može biti slabih padavina, a zatim do sledeće srede pretežno suvo vreme. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Noćne temperature biće od +2 do +9 stepeni Celzijusa, dok će dnevni maksimumi iznositi od +11 do +21 stepen - navodi on.

U utorak će preko našeg područja preći oslabljen hladan front, koji će doneti retku pojavu slabih padavina, uglavnom u planinskim predelima regiona. Očekuje se i jačanje severnog vetra i zahlađenje, pa bi se sredinom sledeće nedelje dnevni maksimumi kretali između +6 i +14 stepeni, što je ispod proseka. Uz vedre noći postojaće velika verovatnoća za pojavu slabog, najčešće prizemnog mraza.

Foto: D. Balšić

Do oko 21. oktobra ostaje suvo i relativno sveže, a potom je moguće otopljenje ukoliko dođe do jačanja uticaja Atlantika. Ipak, taj period je, kako Čubrilo napominje, još daleko, pa su promene vrlo izvesne. Za sada ne deluje da će otopljenje biti izraženije ili dugotrajno.

- Narednih dana uglavnom suvo i relativno sveže, posebno sredinom sledeće nedelje - ističe Čubrilo.

Polarni vrtlog stiže u Srbiju

Podsetimo, meteorolog amaater Ivan Ristić najavio je polarni vrtlog u Srbiju stiže za 10 do 15 dana. On je dodao i da će prva faza u koju smo ušli "uspeti da nas sačuva od jačeg zahlađenja koje dolazi sredinom sledeće nedelje".

Ristić je napomenuo i da to zahlađenje ne bi trebalo da donese puno padavina.

- Dakle, generalno se nastavlja miholjska jesen sa nižim temperaturama - kaže meteorolog.

Foto: SWE

Međutim, krajem sledeće nedelje počeće da duva košava koja će najaviti i početak zapadnog i jugozapadnog strujanja u trećoj dekadi oktobra.

Prognoza RHMZ za Srbiju

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu Srbije danas će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne i uveče sa prolaznim naoblačenjem. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote.

- Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najviša temperatura od 17 do 21 stepen - najavili su.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka temperatura u manjem padu.

- Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima - zaključuju.