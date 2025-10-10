PRIPREMITE SE ZA MRAZEVE I PAD TEMPERATURE: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane

NAKON jesenjih 20 stepeni u našoj zemlji ponovo se vraća novo zahlađenje.

U Srbiji na severu zemlje pre podne će biti pretežno sunčano, a posle podne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura od šest do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka temperatura u manjem padu. Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

Meteorolog Marko Čubrilo narednih dana najavljuje uglavnom hladnije vreme od proseka, posebno sredinom sledeće nedelje, ali bez konkretnih padavina.

Za vikend sunčano

- Posle 20. oktobra stoji signal za jačanje uticaja atlantika što nam donosi otopljenje i moguće padavine. U petak malo više sunca, ali na jugoistoku regiona ponegde još može biti slabih padavina. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, dok će dnevni maksimum biti bez veće promene u odnosu na danas. Za vikend i u ponedeljak suvo uz dosta sunca. Noći vedre i hladne, ponegde uz pojavu magle i slabog, prizemnog, mraza, najčeše na planinama - naveo je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Tokom dana prijatno uz maksimume od 14 do 21 stepen Celzijusa. U utorak će se ka nama sa severa spustiti hladniji i slabo vlažan vazduh tako da se uz prolazno naoblačenje ponegde očekuje kiša i sneg na višim planinama uz okretanje vetra na severni smer i pojačanje.

Sledeće nedelje mraz

Čubrilo je objasnio da trenutni izgledi pokazuju da sekudarne cikogeneze neće biti jer glavnina hladnog prodora odlazi severnije pa bi prema trenutnoj verziji nekoliko dana bilo suvo i hladno.

- Noću uz dosta vedrine česta pojava slabih mrazeva dok bi se dnevni maksimumi kretali od sedam do 13 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka. Oko 20. oktobra stoji najava za promenu sinoptike, formiranje jakog ciklona nad severozapadnim Atlatikom koji bi preko nas pokremuo strujanje osetno toplijeg, ali i nestabnilnog vazduha te bi uz porast temperatura povremeno moglo biti kiše. Još oko 10-tak dana ostaje relativno hladno, a zatim je moguće otopljenje.

