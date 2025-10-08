SUNCE, SNEG I KIŠA, EVO KADA PRESTAJE KIJAMET: Vremenska prognoza za sredu, 8. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Na severu se očekuje toplije vreme, pre podne pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost.

U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno vreme, u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa kišom, na planinama sa snegom, dok će u jugozapadnim i južnim predelima mestimično padati rosulja. Prestanak padavina očekuje se posle podne, a uveče i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 11 stepeni na jugoistoku do 18 stepeni na severu.

VREME U BEOGRADU

Umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima uz slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme i toplije, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.

Prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom, očekuje se u četvrtak uveče u severnim krajevima, a tokom noći ka petku, u petak ujutru i pre podne u ostalim predelima zemlje.

(sputnikportal.rs)

