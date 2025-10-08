SUNCE, SNEG I KIŠA, EVO KADA PRESTAJE KIJAMET: Vremenska prognoza za sredu, 8. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Na severu se očekuje toplije vreme, pre podne pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost.
U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno vreme, u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa kišom, na planinama sa snegom, dok će u jugozapadnim i južnim predelima mestimično padati rosulja. Prestanak padavina očekuje se posle podne, a uveče i razvedravanje.
Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak, severni i severozapadni.
Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 11 stepeni na jugoistoku do 18 stepeni na severu.
VREME U BEOGRADU
Umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima uz slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme i toplije, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.
Prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom, očekuje se u četvrtak uveče u severnim krajevima, a tokom noći ka petku, u petak ujutru i pre podne u ostalim predelima zemlje.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
DETALjNA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Vremenske pojave koje možemo da očekujemo
07. 10. 2025. u 07:09
OSEĆA SE U VAZDUHU, STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 7. oktobar
07. 10. 2025. u 01:00
HLADNO I OBLAČNO DO OVOG DATUMA: Vremenska prognoza za ponedeljak, 6. oktobar
06. 10. 2025. u 01:00
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)