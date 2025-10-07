Društvo

PREMINUO ĐURO RACA

В. Н.

07. 10. 2025. u 09:11

PREMINUO je Đuro Raca, otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

ПРЕМИНУО ЂУРО РАЦА

Foto: Novosti

Raca je izgubio ćerku u nesreći 1. novembra poršle godine, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, a kako je on tvrdio, pad nadstrešnice izazvan je terorističkim činom spoljnog i unutrašnjeg faktora.

Kako je govorio Raca, 1. decembra prošle godine obratio se tužiocu Višeg suda u Novom Sadu i obrazložio mu sve na stručan način.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSNOVANA FONDACIJA SVETA PETKA: Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim nastavlja misiju Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog

OSNOVANA FONDACIJA "SVETA PETKA": Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim nastavlja misiju Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog