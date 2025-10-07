PREMINUO ĐURO RACA
PREMINUO je Đuro Raca, otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.
Raca je izgubio ćerku u nesreći 1. novembra poršle godine, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, a kako je on tvrdio, pad nadstrešnice izazvan je terorističkim činom spoljnog i unutrašnjeg faktora.
Kako je govorio Raca, 1. decembra prošle godine obratio se tužiocu Višeg suda u Novom Sadu i obrazložio mu sve na stručan način.
MUP LEGITIMISAO DRŽAVLjANE BIH KOD PIONIRSKOG PARKA: Pronađen bokser i simboli zastave Albanije
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova zadržali su M. S. (30) i S. R. (22) državljane BiH, zbog prekršaja iz Zakona o strancima, dok će protiv M. S. biti podneta prekršajna prijava i po Zakonu o oružju i municiji.
07. 10. 2025. u 08:29
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)