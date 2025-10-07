PREMINUO ĐURO RACA

PREMINUO je Đuro Raca, otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

Raca je izgubio ćerku u nesreći 1. novembra poršle godine, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, a kako je on tvrdio, pad nadstrešnice izazvan je terorističkim činom spoljnog i unutrašnjeg faktora.

Kako je govorio Raca, 1. decembra prošle godine obratio se tužiocu Višeg suda u Novom Sadu i obrazložio mu sve na stručan način.