DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Vremenske pojave koje možemo da očekujemo
NAJNIŽA temperatura od šest do devet stepeni, a najviša od devet na jugoistoku do 17 stepeni na severu.
U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom, a na severu suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar će ujutro biti slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od šest do devet stepeni, a najviša od devet na jugoistoku do 17 stepeni Celzijusa na severu.
U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i suvo. Vetar će ujutro biti slab, u toku dana umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko osam, najviša oko 16 stepeni.
Upaljen meteo alarm
U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog kiše. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.
Biometeorološka prognoza
Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.
Vreme narednih dana
U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom. Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje.
Zatim promenljivo oblačno i prosečno toplo, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)