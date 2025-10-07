DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Vremenske pojave koje možemo da očekujemo

NAJNIŽA temperatura od šest do devet stepeni, a najviša od devet na jugoistoku do 17 stepeni na severu.

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom, a na severu suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će ujutro biti slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od šest do devet stepeni, a najviša od devet na jugoistoku do 17 stepeni Celzijusa na severu.

U Beogradu će biti umereno do pretežno oblačno i suvo. Vetar će ujutro biti slab, u toku dana umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko osam, najviša oko 16 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog kiše. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.

Vreme narednih dana

U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom. Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje.

Zatim promenljivo oblačno i prosečno toplo, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše.

