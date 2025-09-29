ĐACI IZ DIJASPORE MOST SA OTADŽBINOM: Srpske dopunske škole prvi put otvorene u SAD, na Kipru, Islandu i u Češkoj

DA bi srpska deca deca koja žive van granica Srbije stekla znanje maternjeg jezika, razvijala svest o sopstvenom nacionalnom i kulturnom identitetu i upoznala se sa najvrednijim delima srpske kulturne baštine, Ministarstvo prosvete realizuje dopunske škole na srpskom jeziku koje rade u 22 zemlje i pohađa ih 9.500 učenika.

Tako su u prošloj školskoj godini prvi put dopunske škole otvorene u Sjedinjenim Američkim Državama, na Kipru, Islandu i u Češkoj. A ovaj vid nastave već dugi niz godina prisutan je u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Danskoj, Belgiji, Holandiji i Južnoafričkoj Republici. Ove obrazovne ustanove otvorene su i u Sloveniji, Malti, Velikoj Britaniji, Norveškoj, Luksemburgu, Španiji, Rusiji, Australiji i Novom Zelandu.

U Ministarstvu prosvete kažu nam da među pripadnicima našeg naroda koji žive u inostranstvu kontinuirano raste interesovanje za pohađanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku.

- Najviše učenika srpske nacionalnosti koji pohađaju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku ima u Nemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji - kažu naši sagovornici. - Da bi se shvatilo koliko je značajno organizovati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu za učenike srpskog porekla, treba podsetiti na činjenicu da ima oko 5.100.000 raseljenih srpskih građana, u oko 100 zemalja, sa preko 1.137 klubova i udruženja na svih pet kontinenata, sa razgranatom mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava koja na rezidencijalnoj i nerezidencijalnoj osnovi pokriva 178 država.

U Ministarstvu ističu da unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu nesumnjivo doprinosi očuvanju našeg jezika i pisma koji su temelj nacionalnog identiteta Srba.

Projekat "Leto u zavičaju" Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, već četvrtu godinu zaredom realizuje se projekat "Leto u zavičaju" koji je namenjen učenicima dopunskih škola na srpskom jeziku u inostranstvu i potpuno je besplatan. Projekat podrazumeva da deca u pratnji svojih nastavnika nedelju dana borave u Naučno-obrazovno-kulturnom centru "Vuk Karadžić u Tršiću. Za njih se organizuju zanatske radionice, čije teme se odnose na srpski jezik i kulturu. Takođe, učenici obiđu i rodnu kuću Vuka Stefanovića Karadžića, manastir Tronoša i Banju Koviljaču.

Tako se srpski identitet čuva u dopunskoj školi u Italiji, koja je osnovana 2010. godine i danas broji više od 450 učenika u regionima Friuli Venecija Đulija i Veneto.

Ova škola je naslednica prve srpske škole u Italiji, "Jovan Miletić" koja je osnovana u Trstu daleke 1782. godine s ciljem očuvanja srpskog jezika, vere i kulture daleko od otadžbine. Tu misiju nastavljaju učiteljice koje rade sa 164 učenika u regionu Frijuli Venecija Đulija, 228 u regionu Veneto i 68 onih koji zbog udaljenosti pohađaju nastavu onlajn.

Učiteljica Magdalena Donevski koja predaje našoj deci rekla je nedavno za RTS da je osnovni cilj obrazovanja i vaspitanja srpske dece u inostranstvu razvijanje svesti o njihovom nacionalnom i kulturnom identitetu.

- To podstičemo učenjem srpskog jezika, upoznavanjem sa najvrednijim delima srpske kulturne baštine i podsticanjem za održavanjem i razvijanjem veza sa domovinom - navela je ova učiteljica. - Roditelji su ti koji prvi stupaju u kontakt sa nama. Dovedu dete, vide kako sve funkcioniše i vrlo brzo zavolimo jedni druge. Srpska dopunska škola postaje naš zajednički projekat.

Roditelji su zadovoljni ovim projektom koji omogućava deci da uče srpski jezik. Oni napominju da đacima nije lako da nakon redovne nastave na italijanskom jeziku pohađaju i nastavu na srpskom, ali da nastavnici u dopunskim školama nalaze način da im održe pažnju.

- Srpska dopunska škola u Italiji predstavlja mnogo više od obrazovne institucije - ona je čuvar kulturnog identiteta, most između generacija i nada da srpski jezik, kultura i tradicija neće biti izgubljeni u vremenu - kažu roditelji. - Zahvaljujući predanom radu nastavnika, podršci zajednice, saradnji sa srpskim udruženjima i parohijama koji ovaj projekat podržavaju, logistički i finansijski, srpska reč u Italiji opstaje.