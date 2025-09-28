REAGOVALA ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Sramna zloupotreba dece na RTS-u i N1 – politička propaganda preko maloletnika!
ASOCIJACIJA novinara Srbije oglasila se povodom zloupotrebe dece u propagandne svrhe na Radio televiziji Srbije.
Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
"Umesto da dečji program bude posvećen obrazovanju i zabavi, u emisiji „Važne stvari“ na RTS-u maloletnici su iskorišćeni za slanje političkih poruka. Poseban skandal je što je televizija N1 koristila iste snimke čak i bez zamagljivanja lica dece, što predstavlja direktno kršenje zakona i prava deteta.
ANS najoštrije osuđuje ovu nedopustivu praksu i zahteva hitnu reakciju REM-a, smene odgovornih na RTS-u i procesuiranje N1. Deca nikada ne smeju biti uvučena u političke obračune – to je crvena linija koja se ne sme preći", navode iz ANS-a.
