"UVEK SAM SE NADALA DA ĆE BITI NEŠTO" Vera je dobila trosoban stan u Beogradu
VERA Jankov dobila je trosoban stan u Beogradu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Električne automobile "fijat grande panda" model dobili su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković. Dobitne kombinacije izvukla je Suzana Mančić, poznato TV lice.
Verin račun je plaćen u Alibunaru - Južno banatski okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara.
Dobitnica trosobnog stana u naselju Zemunske kapije u igri Uzmi račun i pobedi Vera Jankov iz sela Ilandža kod Alibunara rekla je za RTS da je srećna i da se uvek nadala da će nešto dobiti, a da je sada dobila stan. Ovo je osmi stan koji ide u okolinu Pančeva.
Vera Jankov kaže da je u vreme izvlačenja bila kod kuće sa unucima i da nije gledala emisiju. Prema njenim rečima, za dobitak je saznala od rođaka.
"Uvek sam se nadala da će biti nešto i evo dobila sam stan. Navikla sam da živim na selu, ali imam dve ćerke i sina pa će oni da se dogovore", kaže Vera Jankov.
Suprug Vere Jankov kaže da je bio u šoku kad je čuo i da još uvek ne može da veruje, ali da će se sigurno slaviti celu noć.
