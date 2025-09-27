"UVEK SAM SE NADALA DA ĆE BITI NEŠTO" Vera je dobila trosoban stan u Beogradu

VERA Jankov dobila je trosoban stan u Beogradu u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.

Foto: RTS printskrin

Električne automobile "fijat grande panda" model dobili su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković. Dobitne kombinacije izvukla je Suzana Mančić, poznato TV lice.

Verin račun je plaćen u Alibunaru - Južno banatski okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara.

Dobitnica trosobnog stana u naselju Zemunske kapije u igri Uzmi račun i pobedi Vera Jankov iz sela Ilandža kod Alibunara rekla je za RTS da je srećna i da se uvek nadala da će nešto dobiti, a da je sada dobila stan. Ovo je osmi stan koji ide u okolinu Pančeva.

Vera Jankov kaže da je u vreme izvlačenja bila kod kuće sa unucima i da nije gledala emisiju. Prema njenim rečima, za dobitak je saznala od rođaka.

"Uvek sam se nadala da će biti nešto i evo dobila sam stan. Navikla sam da živim na selu, ali imam dve ćerke i sina pa će oni da se dogovore", kaže Vera Jankov.

Suprug Vere Jankov kaže da je bio u šoku kad je čuo i da još uvek ne može da veruje, ali da će se sigurno slaviti celu noć.

Ovo je osmi stan koji ide u okolinu Pančeva.