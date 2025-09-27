MEĐUNARODNI FORUM „NOVO DOBA“ OKUPIO PATRIOTSKE SNAGE SA TRI KONTINENTA
U BOGOSLOVIJI „Sveti Arsenije“ u Sremskim Karlovcima održan je međunarodni forum „Novo doba“, koji je okupio predstavnike brojnih patriotskih i konzervativnih snaga iz Evrope, Azije i Amerike.
Tokom dva dana trajanja skupa, učesnici foruma razmatrali su izazove sa kojima se danas susreću države i društva širom sveta, kao i načine očuvanja suverenosti, tradicionalnih vrednosti i identiteta.
Svečano otvaranje foruma obeležili su govori Srđana Graovca, upravitelja Fondacije „Svetozar Miletić“, i Šejna Trehoa (Shane Trejo), zamenika direktora organizacije „Republikanci za nacionalno obnavljanje“ iz Sjedinjenih Američkih Država. Svečanom otvaranju foruma prisustvovao je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
Prvog dana održan je panel pod nazivom „Suverenost i slobodarski duh – retki atributi država danas“, na kome se razgovaralo o globalnim geopolitičkim procesima, savremenim izazovima i značaju porodičnih vrednosti za opstanak države i društva.
Među učesnicima panela našli su se Nodar Bokeria (Gruzijski san, Gruzija), Jay Patel (direktor za međunarodne odnose, Republikanci za nacionalno obnavljanje, SAD), Raz Granot (član Međunarodnog komiteta, Likud, Izrael) i Vladimir Đukanović (narodni poslanik i član Predsedništva Srpske napredne stranke).
Gosti foruma drugog dana imali su priliku da čuju izlaganja na panelu „Woke kultura – posledice i otpor savremenom liberalnom radikalizmu“. Svoja viđenja ove teme izneli su Šejn Treho (SAD), Lorenco Bernaskoni iz italijanskog Centra „Makijaveli“, Mirča Joanut Sandu iz Saveza za ujedinjenje Rumuna i Ognjen Karanović, direktor Centra za društvenu stabilnost.
Učesnici su analizirali pojavu „woke“ kulture i upozorili na njene posledice po tradicionalne vrednosti, ali i ukazali na načine otpora liberalnom radikalizmu.
U nastavku programa održan je panel „Migracije, islamizacija i rasizam – izazovi identiteta i bezbednosti u Evropi“. Forum je ugostio Balaša Adama Samua iz mađarskog Fidesa, Davidea Kuadrija iz omladinske organizacije Lega Đovani u Italiji, Pabla Gonzalesa Gasku iz španske partije VOX i Marinu Raguš, potpredsednicu Narodne skupštine Srbije.
U dinamičnoj raspravi istaknute su opasnosti koje nose masovne migracije, širenje islamizma i porast rasizma, kao i potreba za zajedničkim delovanjem patriotskih snaga u očuvanju nacionalnog identiteta i stabilnosti Evrope.
Forum „Novo doba“ završen je porukom da je vreme da se glas slobodoljubivih i patriotskih naroda jasnije čuje na međunarodnoj sceni, kao i da će saradnja konzervativnih pokreta i organizacija širom sveta biti nastavljena i u budućnosti.
Ovo je prvi u nizu skupova ovakve vrste koji će se organizovati u Srbiji, a predstavnici Fondacije Svetozar Miletić izneli su nadu da je ovo samo početak još jedne značajne tradicije.
nsuzivo.rs
