VREME JE ZA IDEALNE JESENJE POPUSTE!

JESENjI dani su pravi dar za sve one koji su baš u ovom trenutku u mogućnosti da renoviraju ili urede svoj dom i pripreme ga za zimske mesece kada će više vremena moći da provedu kod kuće, u osveženom enterijeru, sa porodicom i prijateljima.

Promo

Ukoliko želite da spojite lepo i korisno, onda su kupovine za vreme akcijskih sniženja pravo rešenje za vas. Prilikom većih ulaganja u dom važno je uvek misliti da uštede budu što veće, ali i da odnos cene i kvaliteta bude zadovoljavajući, a Forma Ideale vam kroz svoje akcije nudi baš to!

Tokom MESEČNE AKCIJE, sve do 18. oktobra iskoristite mogućnost kupovine preko 700 artikala na sniženju sa uštedama i preko 40%, bilo da se odlučite za kupovinu u nekom od 44 salona Forma Ideale, koji se nalaze u 37 gradova u Srbiji (prodajnu mrežu pogledajte OVDE) Ili online u Forma Ideale Internet prodavnici na sajtu www.formaideale.rs.

Ukoliko ste vlasnik Forma Ideale Loyalty kartice, možete kupovati po još 5% nižim cenama. Pravo na dodatnu loyalty uštedu mogu ostvariti svi kupci koji su realizovali jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara. Loyalty popust možete koristiti već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine. Upravo zbog toga Forma Ideale formirala je i Loyalty cenu, prikazanu tokom aktuelnih akcija sa dodatno uračunatih 5%, a u nastavku predstavljamo izbor artikala upravo sa naglaskom na loyalty cene.

Promo

Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je prostrana ugaona garnitura LONG, dostupna u sivom i bež dezenu, a čija je loyalty cena tokom aktuelne akcije 71.990 dinara.

Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o atraktivnom regalu GLEN, koji je i moderan i funkcionalan, a koji je tokom aktuelne akcije u ponudi po izuzetno povoljnoj ceni od 13.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet. Tokom ove mesečne akcije Forma Ideale omogućava da promenite kompletnu kuhinju, a predlog je kuhinja DIVA 200 čija je cena snižena za čak 41 % i trenutno iznosi 39.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i trpezarijski sto NARVIK 140x80 koji je odličan izbor, po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 9.990 dinara.

Promo

Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj OTTELO, sa dušekom i dve kutije za odlaganje posteljine, a čija loyalty cena iznosi 36.990 dinara. Uz njega bi se sjajno uklopio prostrani garderober ALBI 245 OG, a čija je loyalty cena samo 39.990 dinara.

Za sve one koji žele da dopune svoje domaćinstvo nekim novim kućnim aparatom, Forma Ideale nudi ekstra povoljne cene i dodatna akcijska sniženja tokom aktuelne mesečne akcije do 18. oktobra, a ne propustite ni SUPER AKCIJU koja traje do 30. septembra i nudi vam preko 40% uštede na odabrane artikale.

Kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno je olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.

Budite u toku sa dešavanjima i posetite već danas sajt www.formaideale.rs, jer FORMA IDEALE UVEK SPREMA NEŠTO NOVO!