NA POZIV KOLEGE HODŽAJEVA: Lončar u poseti Belorusiji - razgovarao i sa mitropolitom Minska i Zaslavlja

MINISTAR zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar boravi u zvaničnoj radnoj poseti Belorusiji na poziv svog kolege ministra zdravlja Republike Belorusije Aleksandra Hodžajeva.

Foto: Ministarstvo

Ministar Lončar je tokom veoma otvorenog i konkretnog razgovora sa ministrom Hodžajevim i njegovim saradnicima bio u prilici da se upozna sa detaljima zdravstvenog sistema Belorusije, kao i sa njihovim planovima i prioritetima u narednom periodu. Posebno je bilo reči o mogućoj saradnje dve države u oblasti transplantacija organa, gde beloruska strana ostvaruje zavidne rezultate, dok u Srbiji, i pored značajnog povećanja broja donora ove godine, i dalje postoji lista čekanja. S tim u vezi dogovoreno je da će naši građani moći da računaju na transplantacije organa u Belorusiji o trošku naše države i da će u najskorijem roku biti formirani stručni timovi i s jedne i s druge strane koji će tesno sarađivati kako bi ova saradnja bila sto bolja i efikasnija.

Pravni i zakonski okvir za ovu vrstu saradnje obezbediće Memorandum o razumevanju, koji su dvojica ministara danas potpisala u Minsku.

Domaćini su ministra Lončara upoznali i sa radom, kapacitetima i nacinom funkcionisanja prestižne državne ustanove 'Minski naučno - praktični centar za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju', gde se obavlja najveći broj transplantacija u Belorusiji i gde će naši građani moći da računaju na tu vrstu intervencije.

Ministar Lončar je tokom jednodnevnog boravka u glavnom gradu Belorusije imao izuzetnu priliku da se susretne i sa Njegovom svetosti Gospodinom Venijaminom, mitropolitom Minska i Zaslavlja, patrijaršijskim egzarhom cele Belorusije, koji snažno podržava program darivanja organa i transplantacija.