Mališani i VODAVODA Vodica zajedno na Oplencu

16. 09. 2025. u 10:40

Oplenac je 14. septembra bio ispunjen dečjim osmesima, igrom i muzikom. Fondacija „Koreni“, na čelu sa NjKV princom Mihailom i princezom Ljubicom Karađorđević, osmi put zaredom, okupila je mališane i njihove porodice iz svih krajeva Srbije na dobrotvornom Dečjem festivalu, uz podršku dugogodišnjeg prijatelja manifestacije – VODAVODA Vodice.

Foto: Srećko Divić

„Radujemo se što smo i ove godine ugostili veliki broj mališana i njihovih porodica. Želja nam je da ih inspirišemo da više vremena provode zajedno na otvorenom, uživajući u igri i druženju od malih nogu. Od sportskih i kreativnih igara do plesnih i muzičkih nastupa – svaki sadržaj bio je osmišljen da donese radost i podstakne usvajanje zdravih navika još od ranog detinjstva“, istakla je princeza Ljubica Karađorđević.

Kao ponosni partner festivala, VODAVODA Vodica i ove godine bila je verni saputnik najmlađih posetilaca. Mališani su uživali u druženju sa svojim omiljenim, razigranim VODAVODA Vodica junacima, koji su ih vodili kroz igru, zabavu i vesela iznenađenja. Njihova radost ispunila je Oplenac, pretvarajući ovaj dan u uspomenu koja će se dugo pamtiti.

Foto: Srećko Divić

„Radujemo se što smo, sada već tradicionalno, učestvovali na Dečjem festivalu na Oplencu — mestu gde dečja radost ispunjava svaki kutak i gde nastaju trenuci koji se pamte zauvek. Naši VODAVODA Vodica junaci, kao i uvek, bili su tu da se druže sa mališanima, a osmesi koje su im izmamili na licima za mene su najlepša nagrada. Znamo da naši najmlađi, okupirani igrom i zabavom, često i ne primećuju da su žedni i zato je veoma važno voditi računa da unose vodu u optimalnim količinama, a VODAVODA Vodica ih prati u svakoj avanturi“, rekao je Vojin Đorđević, osnivač VODAVODE.

Ovogodišnji festival još jednom je pokazao koliko su igra na otvorenom, kreativnost i druženje važni za zdrav razvoj dece. Zato će prihod od manifestacije biti usmeren na izgradnju porodičnog parka na Oplencu, koji će obogatiti sadržaje za sve generacije i ponuditi nova mesta za igru i uživanje u prirodi.

16. 09. 2025. u 11:07

16. 09. 2025. u 10:48

