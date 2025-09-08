EPISKOP HERUVIM ODRŽAO MOLEBAN ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU U DALJU: U školi treba da vlada harmonični duh jer je ona vaspitna i obrazovna ustanova
EPISKOP Eparhije osečko-poljske, Heruvim, održao je moleban za novu školsku godinu u Dalju, poručivši da je "škola velika učionica u kojoj se uči poslušnosti"
- Božanska mudrost nas vodi ka razumevanju i poštovanju: poštovanju roditelja i učitelja, ali i poštovanju prema svome rodu, Crkvi i Otadžbini. Škola treba da bude mesto obrazovanja, mesto gde ćemo sticati kvalitetna znanja koja će nas obrazovati da budemo bolji ljudi, da budemo ljudi blagodati Svetoga Duha koji poznaju nauku Božiju i shvataju smisao života — a to je život u zajednici. Da uvek hvalimo Gospoda, da jedni druge podržavamo, jedni drugima da budemo podrška u svakom iskušenju i uvek da se vladamo prema vrednostima koje su vezane za Svetosavlje kao temelj našeg života. Škola je velika učionica u kojoj se uči poslušnosti, nikako neposlušnosti. U školi treba da vlada harmonični duh jer je ona vaspitna i obrazovna ustanova. Tu nema mesta samovolji ili takozvanoj slobodi bez blagoslovene slobode koja je u Hristu. Neka je i nastavnicima i đacima srećan i Bogom blagosloven početak novog školskog leta - poručio je na molebanu episkop Heruvim.
(Dnevnik.rs)
