VELIČANSTVENO - Na zvečanskoj tvrđavi i brdu Kamilja u Leposaviću osvanuli ogromni transparenti “Srbi protiv blokada”! (FOTO/VIDEO)
Srbi sa KiM, uprkos Kurtijevim pritiscima, su pokazali šta misle o događajima u centralnoj Srbiji.
Na Zvečanskoj tvrđavi gde se ponosno vijori srpska trobojka i velelepnom krstu na brdu Kamilja u Leposaviću jutros su osvanuli ogromni transparenti “Srbi protiv blokada” kojim Srbi sa severa Kosova i Metohije šalju jasnu poruku da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije, protiv onih blokadera koji po uzoru na Aljbina Kurtija žele da vide slabu Srbiju kako bi im bila plen.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
