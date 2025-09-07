Društvo

VELIČANSTVENO - Na zvečanskoj tvrđavi i brdu Kamilja u Leposaviću osvanuli ogromni transparenti “Srbi protiv blokada”! (FOTO/VIDEO)

07. 09. 2025. u 13:02

Srbi sa KiM, uprkos Kurtijevim pritiscima, su pokazali šta misle o događajima u centralnoj Srbiji.

Na Zvečanskoj tvrđavi gde se ponosno vijori srpska trobojka i velelepnom krstu na brdu Kamilja u Leposaviću jutros su osvanuli ogromni transparenti “Srbi protiv blokada” kojim Srbi sa severa Kosova i Metohije šalju jasnu poruku da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije, protiv onih blokadera koji po uzoru na Aljbina Kurtija žele da vide slabu Srbiju kako bi im bila plen.

Ova nedvosmilena poruka srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije poslata je u danu kada se širom Srbije organizuju mirni skupovi naroda protiv blokada, a ovom simboličnom porukom pridružuju im se i Srbi sa severa KiM jer znaju da samo jaka Srbija može da zaštiti naš narod na Kosovu i Metohiji.

