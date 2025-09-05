OVO JE SNAGA SRPSKE VOJSKE: Načelnik Generalštaba, general Mojsilović, uoči vojne parade, 20. septembra

NAČELNIK Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je juče deo jedinica Vojske Srbije koje se intenzivno pripremaju za veliku vojnu paradu koja će, pod sloganom "Snaga jedinstva", biti održana 20. septembra u Beogradu.

Foto: MO

General je istakao da će tada domaćoj i stranoj javnosti biti predstavljena snaga srpske vojske.

Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a u ovoj fazi priprema jedinice se zajednički uvežbavaju na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu, kao i kasarni Vojne akademije na Banjici, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Posetioci će biti u prilici da izbliza vide defile jedinica Vojske Srbije i kadeta Vojne akademije, defile savremenih borbenih sredstava na vozilima i plovnih objekata na Dunavu, kao i nalet vazduhoplova. Program će upotpuniti egzercir Garde i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije, a komandant vojne parade je general Milan Mojsilović - navodi Ministarstvo odbrane.

Izražavajući zadovoljstvo stepenom realizacije priprema, posvećenošću i motivisanošću pripadnika Vojske Srbije da na najbolji način predstave svoje jedinice i Vojsku u celini, general Mojsilović je istakao da će se na vojnoj paradi domaćoj i stranoj javnosti pokazati snaga Vojske Srbije i spremnost da brani i zaštiti bezbednost građana i slobodu otadžbine.

Vojna parada "Snaga jedinstva" simbol je patriotizma, jedinstva i odlučnosti, a na paradi će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, navedeno je u saopštenju.

Naleti avijacije

U okviru priprema za vojnu paradu, vazduhoplovi Vojske Srbije će od danas nadletati područje Beograda pa će, kako je istaknuto, zaljubljenici u avijaciju biti u prilici da uživaju u naletima gotovo svih tipova aviona i helikoptera u naoružanju Ratnog vazduhoplovstva i PVO.