Željko Mitrović obradovao svoje klince – donirao celokupan školski pribor i džeparac za SVU decu školskog uzrasta bez roditeljskog staranja!

Dok većina đaka širom Srbije se privikava na početak nove školske godine, jedan dom u srcu Beograda danas je bio epicentar radosti i istinske solidarnosti.

PR Pink Media Group

U Domu za nezbrinutu decu “Jovan Jovanović Zmaj” u Beogradu upriličen je poseban događaj koji će mališani dugo pamtiti – posetu im je upriličio Željko Mitrović, osnivač Pink Media Group, poznat po tome što ne zaboravlja one kojima je pomoć najpotrebnija.

“Obezbedili smo kompletan školski pribor za celu novu školsku godinu za više od 200 dece školskog uzrasta. U septembru organizovaćemo u Palati Mitrović veliki humanitarni bal, koji će za cilj imati prikupljanje sredstava od velikih privrednika. To će biti jedna velika aukcija, na kojoj sam ja domaćin, a prodavaćemo dečije radove i prikupiti veliku količinu novca. Znam dobar deo njihovih sudbina, znam skoro sve o njima isto gotovo kao i Zoran Milačić, kome svaka čast – jer poznaje svaki njihov san, tugu i sreću. Kakvi smo u detinjstvu – u 99% slučajeva takvi smo kada odrastemo. Imao sam tu sreću da sam imao lepo detinjstvo i to dete i dan danas živi u meni.” – rekao je Mitrović.

Željko je mališanima uručio vrednu donaciju za njihove školske potrebe – od torbi i pernica, preko svezaka, olovaka, bojica i flomastera i još dosta toga što bi njegovim klincima značilo za početak nove školske godine.

Svako od njih dobio je džeparac, a ovaj gest izazvao je pravu lavinu osmeha, zagrljaja i oduševljenja.

Za sjajnu atmosferu pobrinuo se Đ Munja, koji se uvek odazove na akcije humanitarnog karaktera. Deca željna igre, plesa i radosti uživala su u muzici. Željko je spontano napravio takmičenje u najboljem plesu, a članice stručnog žirija su se lako usaglasile za prvo, odnosno drugo i treće mesto što su klinci prihvatili sa oduševljenjem.

Uz muziku, osmehe i zajedničke fotografije, dan se pretvorio u pravu malu proslavu. Zaposleni, na čelu sa direktorom Centra za zaštitu dece i omladine “Zvečanska” Zoranom Milačićem, ističu da ovakvi trenuci imaju neprocenjiv značaj.

Željko Mitrović gotovo dve decenije ima fenomenalnu saradnju sa Centrom, a sa svojim klincima ostvario je nereskidivu sponu. Tu su letovanja, zimovanja, Back to school, novogodišnji praznici i naravno zajednički rođendan – a sve sa ciljem da im se pruži ono što zaslužuju – sigurnost, obrazovanje i ljubav.