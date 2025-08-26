Društvo

(MAPA) SNAŽAN CIKLON JURI KA SRBIJI: Evo kada stiže velika promena vremena - detaljna vremenska prognoza

26. 08. 2025. u 17:15

SRBIJA će narednih dana biti pod uticajem snažnog ciklona sa severa Atlantika, odnosno bivšeg uragana Erin. Ovaj snažan ciklon doneće severozapadnim predelima Evrope jake i olujne vetrove, uz obilne pljuskove i grmljavinske oluje.

Očekuju se i veoma visoki talasi. Iako je ovaj snažan ciklon izgubio karakteristike uragana i tropskog sistema i dalje je reč o oluji ekvavilentoj uragnu sa udarima vetra između Irske i Islanda od 160 km/h.

Dakle, centar ciklona nalazi se između Irske i Islanda, a talasi na otvorenom delu Atlantika su i do 15 metara, a duž zapadne obale Irske i do 12.

Uticaj ciklona ostiće sve do Francuske, Biskajskog zaliva i severa Španije.

Ciklon će prema evropskom kopnu i našem području usloviti snažna južna strujanja i priliv vrele vazdušne mase sa severa Afrike, pa će maksimalna temperatura u četvrtak i petak biti iznad 35 stepeni, a u petak lokalno i do 39-40 stepeni.

Najvrelije biće na jugoistoku Srbije i u južnom delu Pomoravlja.

Duvaće jak jugoistočni vetar, a u košavskom području očekuju se olujni udari od 80 km/h.

Veatar će biti fenskogb efekta i to će dodatno zagrevati vazduh. Osetne toplije biće i noći, a u Beogradu, delovima Vojvodine i u košavskom području noći će biti tropske, s obzirom na to da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni.

Potom će snažan ciklon sa severa Atlantika usloviti formiranje sekundarnog iznad Alpa i centralnog Mediterana, uz grmljavinske oluje i veoma obilne pljuskove, a na najjačem udaru naći će se Italija, kao i šira oblast Alpa.

U subotu će preko našeg područja preći hladni front i sekundarni ciklon sa centralnog Mediterana, pa se i Srbiji očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se obilnije padavine, ponegde i grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i obilnim pljuskovima. Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica.

Na udaru će se prvo naći severni i zapadni delovi Srbije, sredinom dana centralni, a do kraja dana i ostatak zemlje.

U nedelju osetno svežije, ujutro sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tokom dana razvedravanje.

Početkom sledeće sedmice sunčano i toplije.

(Telegraf)

