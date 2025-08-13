Društvo

DANAS PRAVO LETNJE VREME: Sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni

Novosti online

13. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas sunčano i veoma toplo uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 38 stepeni.

Foto: D. Milovanović

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 34 do 38 stepeni Celzijusa.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša oko 36 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni.

U četvrtak i petak, 14 i 15. avgusta, duvaće umeren, ponegde i jak istočni i jugoistočni vetar.

(Sputnjik)

