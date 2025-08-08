KATASTROFA NA BATROVCIMA: Kolona duga 5 kilometara, ljudima u koloni vodu prodaju za dva evra
KOLONA za automobile na Batrovcima je sada duga oko 5 kilometara.
Za autobuse, kojima policija pokušava da krči put, kolona je duga oko 2 kilometra.
Od gužve na Batrovcima zarađuju samo Batrovčani koji ljudima u koloni prodaju pola litra vode za dva evra.
Inače, autobusi masovno idu na granični prelaz kod Iloka, prestrašeni gužvom na Batrovcima, ali Hrvati ih masovno vraćaju na Batrovce.
