KATASTROFA NA BATROVCIMA: Kolona duga 5 kilometara, ljudima u koloni vodu prodaju za dva evra

KOLONA za automobile na Batrovcima je sada duga oko 5 kilometara.

Za autobuse, kojima policija pokušava da krči put, kolona je duga oko 2 kilometra.

Od gužve na Batrovcima zarađuju samo Batrovčani koji ljudima u koloni prodaju pola litra vode za dva evra.

Inače, autobusi masovno idu na granični prelaz kod Iloka, prestrašeni gužvom na Batrovcima, ali Hrvati ih masovno vraćaju na Batrovce.

