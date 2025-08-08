Društvo

KATASTROFA NA BATROVCIMA: Kolona duga 5 kilometara, ljudima u koloni vodu prodaju za dva evra

Novosti online

08. 08. 2025. u 23:48

KOLONA za automobile na Batrovcima je sada duga oko 5 kilometara.

КАТАСТРОФА НА БАТРОВЦИМА: Колона дуга 5 километара, људима у колони воду продају за два евра

Foto: Novosti

Za autobuse, kojima policija pokušava da krči put, kolona je duga oko 2 kilometra.

Od gužve na Batrovcima zarađuju samo Batrovčani koji ljudima u koloni prodaju pola litra vode za dva evra.

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Inače, autobusi masovno idu na granični prelaz kod Iloka, prestrašeni gužvom na Batrovcima, ali Hrvati ih masovno vraćaju na Batrovce.

Foto: Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTIMANJE OKO VLASTI POSLE UBISTVA KRALJA ALEKSANRDA: Aleksndrov testament je, u kraljevom kabinetu , pronašao i prvi otvorio knez Pavle
Feljton

0 0

OTIMANJE OKO VLASTI POSLE UBISTVA KRALJA ALEKSANRDA: Aleksndrov testament je, u kraljevom kabinetu , pronašao i prvi otvorio knez Pavle

GENERAL Petar Živković o ubistvu kralja Aleksandra u Marseju obavešten je od strane kneza Pavla, koji ovako opisuje taj nemili događaj: „9. oktobra 1934, baš kad sam se spremao da idem u pozorište, radi čega sam se nalazio u Beogradu kod svoje kuće, oko 7 časova uveče pozvao me je telefonom predsednik vlade Uzunović i reče mi, da odmah dođem njemu u predsedništvo, ne objasnivši mi ništa drugo.

08. 08. 2025. u 18:00

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju