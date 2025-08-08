Uz mali trošak, velika sigurnost za vaš planinski dom!

„Dunav osiguranje“ – Glavna filijala Kraljevo i ovog leta organizuje tradicionalnu akciju osiguranja vikendica i apartmana na Kopaoniku

Foto: Pakt studio

U ritmu svakodnevice, između gradske vreve, visokih temperatura i neprestanih obaveza, pravo osveženje donosi vam vaš planinski kutak – vikendica ili apartman na Kopaoniku. Mesto gde priroda govori tišinom, a svež vazduh obnavlja svaki dah. Upravo tu, gde se rađa mir i obnavlja energija, najvažnije je da vaš boravak bude siguran. Foto: Pakt studio Porodično vikend imanje Kalabić, Lisina na Kopaoniku

Vođena tim načelom, Kompanija „Dunav osiguranje“ – Glavna filijala Kraljevo već osamnaestu godinu zaredom sprovodi akciju osiguranja vikendica i apartmana na Kopaoniku, sa ciljem da vaš planinski dom zaštiti od nepredviđenih rizika koji se dešavaju kad boravite u njemu ali i kada niste tu. Akcija traje od 21. jula do 31. avgusta 2025. godine, a vlasnicima objekata se nudi 10% popusta i mogućnost plaćanja u 12 mesečnih rata, čime osiguranje postaje lako dostupno i finansijski prihvatljivo. Foto: Pakt studio Porodica Kalabić sa predstavnicima kompanije Dunav osiguranje

„Ubrzan ritam života, svakodnevni stres i stalna izloženost obavezama podsećaju nas koliko je važno da pronađemo vreme za beg u prirodu – na planinu, gde se duh smiruje, a telo obnavlja. Ipak, da bi odmor zaista bio bezbrižan, potrebno je osećati se sigurno. A sigurnost se ne podrazumeva već se stvara i to najbolje osiguranjem koje nije luksuz, već stvarna potreba“, poručuje Željko Kosovac, direktor Glavne filijale Kompanije „Dunav osiguranje“ u Kraljevu.

Za vašu kuću ili apartman, locirane na kopaoničkim padinama, kao i za stvari u njima, „Dunav osiguranje“ nudi pokriće od osnovnih rizika požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, snežne lavine, izlivanja vode iz instalacija, loma stakla, provalne krađe, razbojništva, obične i teške krađe, obesti ili zle namere trećih lica, te pada letelice. Još manje ćete brinuti o bezbednosti svoje mirne luke i utočišta ugovaranjem osiguranja i od dopunskih rizika zemljotresa, loma instalacija, udara nepoznatog motornog vozila i od opšte odgovornosti. Foto: Pakt studio Potpisivanje polise osiguranja

„Možete osigurati kako sam objekat, tako i sve što se u njemu nalazi – od nameštaja, posuđa, bele tehnike, pa sve do kosačica, alata ili solarnih panela. Cena osiguranja kreće se već od 4.000 dinara na godišnjem nivou, zahvaljujući mogućnosti plaćanja u 12 mesečnih rata, mesečni izdatak iznosi tek oko 300 dinara, što je simbolična suma za sigurnost koju imate tokom cele godine“, dodaje Kosovac.

Dugogodišnji osiguranik Kompanije „Dunav“ Sveto Kalabić iz naselja Lisina na Kopaoniku potvrđuje da je osiguranje ulaganje koje se višestruko isplati. „Godišnja premija iznosi tek oko 0,002% vrednosti imovine, što kad se podeli na mesečne rate predstavlja zaista simboličnu sumu novca za bezbrižnost koja vam je zagarantovana. Posebno mi je važno to što je „Dunav osiguranje“ domaća, srpska Kompanija kojoj verujem“, naglašava Kalabić. Foto: Pakt studio Sveto Kalabić, osiguranik, naselje Lisina na Kopaoniku

Ništa manje nije poučno iskustvo našeg osiguranika Časlava Đurovića iz naselja Treska koji naglašava značaj pravovremene zaštite imovine. „Tokom 30 godina, imao sam dve štete – obe su rešene brzo i u celosti su isplaćene. Prezadovoljan sam uslugom i zato i dalje osiguravam svoju vikendicu kod „Dunava“. Savetovao bih i mlađim vlasnicima da urade isto – jer šteta može biti velika, a mesečna rata je zaista mala“, poručuje Đurović. Foto: Pakt studio Časlav Đurović, osiguranik, naselje Treska na Kopaoniku

Više informacija o akciji zainteresovani mogu da dobiju besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj 0800 386 286 ili putem imejl adrese: kontaktcentar@dunav.com. Informacije o ovom i drugim vrstama osiguranja dostupne su tokom cele godine, a naši ljubazni operateri rado će vam pružiti sve potrebne detalje u bilo kom trenutku. Foto: Pakt studio Potpisivanje polise osiguranja















