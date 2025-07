DETALJNA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA DO KRAJA LETA: Toplotni pik biće ovog datuma - avgust kakvom se nismo nadali

UMESTO sparnog i izuzetno toplog vremena, Srbiju je sačekalo osveženje, odnosno kiša i pad temperature. Meteorolog Nedeljko Todorović dao je detaljnu analizu temperature u narednom periodu, da li je ovo leto nadprosečno toplo i kakav avgust očekuje naše područje.

Da nakon kiše sledi sunce, potvrdio je Todorović, ističući da su Srbiju zadesile samo kratkotrajne padavine, te da se one neće zadržati u narednim danima:

- Sledi porast temperature, gledajući mesta gde je bilo hladnije nego na jugu. Orijentaciono, maksimalne temperature biće u proseku 25 stepeni. Preko vikedna skočiće za još koji stepen više, sve do ponedeljka i pika vrućine, kada će temperatura doći do 38 stepeni. To je ritam u drugom delu jula. Posle toga sledi ponovo period osveženja. Pitanje je da li će temperatura baš ovoliko da padne, to je još uvek teško proceniti.

Važan toplotni pik dočekaćemo i krajem ovog meseca, a Todorović je naveo i datum:

- Što se tiče samog kraja jula, očekujem toplotni pik oko 29, a zatim ponovo sledi osveženje. Ušli smo u ritam tipičnog letnjeg vremena.

Leto ove godine jeste nadprosečno toplo, govoreći o temperaturi koju smo imali prilike da osetimo do sada, što prema Todorovićevom mišljenju možda neće ostati nepromenjeno:

- Ovo leto će biti nadprosečno toplo u odnosu na prošlu godinu. Prema prvoj polovini jula, ali i onom što se očekuje do kraja meseca, sve je nadprosečno toplo. Ako uzmemo da će se ovaj ritam nastaviti prvom polovinom avgusta, a drugom sledi osveženje, biće prosečno svežiji avgust od prošle godine.

