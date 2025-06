PAKLENIH 6 DANA JUNA: Vremenska prognoza za sredu 4. jun

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto N. Živanović

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i toplo, na jugoistoku posle podne uz promenljivu oblačnost. Vetar slab do umeren jugozapadni i južni, u Bačkoj i na severu Banata sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 60%.

VREME U BEOGRADU

Pred Beograđanima je tropska noć. To znači da se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni. Tokom dana sunčano, uz 34 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

05.06.2025. Četvrtak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 33 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 70%.

06.06.2025. Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima posle podne loklalni razvoj oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 70%.

07.06.2025. Subota: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 32 do 36 stepeni.. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 90%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 08.06.2025. do 12.06.2025.)

Pretežno sunčano. U nedelju veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36 stepeni, a početkom sledeće sedmice kratkotrajno osveženje.

(RTS)

