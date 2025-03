PROFEOSRKA MEDICINSKOG FAKULTETA OPTUŽILA REKTORA: Đokić je nezakonito produžavao staž profesorima umesto da idu u penziju

REDOVNI profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Valentina Arsić Arsenijević i prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, govorili su o rektoru Vladanu Đokiću i blokadama fakulteta.

Profesorka Arsić Arsenijević ukazala je na razlike među fakultetima i mogućnosti za završetak godine.

- Postoji više kategorija fakulteta, oni koji su više teorijski orijentisani i oni gde su važna praktična znanja. Verujem da Pravni fakultet može da nađe modus da školska godina bude završena legitimno. Kod fakulteta gde je praktični rad primaran, vreme polako ističe i to je ozbiljan problem. Rektor i dekani moraju da razgovaraju i nađu rešenje - rekla je ona.

Iznela je i konkretan predlog studentima u blokadi:

- Napraviti turnuse, četiri nedelje kontinuirane i intenzivne nastave, i da se radi i subotom i nedeljom, a onda jedna nedelja gde mogu da iznose svoje mišljenje, ustavno zagarantovanim pravom - istakla je, a zatim izrazila nezadovoljstvo činejnicom da i mnoge porodice studenata, ne samo profesora, trpe finansijsku štetu izazvanu aktuelnim blokadama:

- Teško mi je da gledam decu koja se muče i rade, to su većinom oni iz unutrašnjosti čiji roditelji izdvajaju veliki novac za njihovo školovanje. Međutim, moja podrška svim studentima i građanima koji se zalažu za pravilno uređenu državu je nedvosmislena. Samo imam strah da će najveću cenu platiti oni koji to najmanje zaslužuju, studenti, koji su budućnost ove zemlje - naglasila je.

Dodala je da je uništavanje obrazovanja prvi korak ka uništenju nacije:

- Za uništenje nacije najvažnije je prvo uništiti obrazovanje. Druga karika je pravosuđe, ono je generator sporosti rada organa. Kada imamo problem sa državnim institucijama, a oni koji ih kontrolišu se ponašaju bahato, pojedinci vam kasnije sa podsmehom poruče da ih tužite Upravnom sudu koji rešava predmete stare šest godina. Ključ funkcionisanja obrazovanja u Srbiji je u radu Upravnog suda - rekla je Arsić Arsenijević.

- Rektor Đokić je već nezakonito produžavao radni staž za tri profesora Medicinskog fakulteta koji su stekli sve uslove za odlazak u penziju. Dali smo mu i dokumenta u kojima piše da samo ona katedra koja ima manje od tri profesora ima prava da produži radni staž još dve godine. On je nas potpuno ignorisao i proglasio nas osobama koje nemaju prava da se obraćaju ni Univerzitetu, ni senatu, pa ni njemu lično - kaže Arsić Arsenijević.

Ona kaže da su iz ovog razloga profesori bili primorani da pokrenu upravni spor za ovakav nezakoniti rad rektora, pa kaže i da je Tužilaštvu dostavljena čitava dokumentacija, jer je rektor Đokić samo jedan od lica kojima je bilo u interesu da skrivaju prave razloge:

- Tužilaštvo za korupciju je pokrenulo postupak i u toku je. Naš pravni i ekonomski tim je izračunao da je ovako oštećena država za 35 miliona dinara. On je nakon toga pokušao da na isti način produži staž još profesora sa drugih fakulteta. Tu smo uspeli kao sindikat da nastupimo i dobijemo podršku nekoliko dekana koji su diskutovali. Na senatu je glasano tako što se glasovi ne broje, već on gleda u neke papire. To moj rektor nije, a akademska zajednica mora pod hitno da se ogradi od njega - dodaje Asrić Arsenijević.

Asrić Arsenijević je podsetila i da se tokom pandemije Kovida upozoravalo na neke mere koje su bile nemedicinske i nezakonite, pa i neetičke, i pozvala na dijalog sve kolege:

- Oni su odbijali dijalog sa nama. Mi kao organizacija i lekari i roditelji za nauku i etiku, kao i ja koja sam bila prozivana da zastupam pseudonauku, smo pozvali na dijalog - objašnjava Asrić Arsenijević.

Jakovljević se osvrnuo na inicijativu studenata Pravnog fakulteta da se u ponedeljak na sednici Nastavno-naučnog veća izjasne da li su za nastavak nastave ili ne.

- Svaka inicijativa ovog tipa koja ide u prilog rešenju početka i normalizacije nastave na fakultetima treba da se pozdravi. Rukovodstva fakulteta je to trebalo da urade u startu. Kristališe se da je ovo socijalni protest i niko ne osporava studentima pravo na kritičko mišljenje. Međutim, neko ko se poziva na funkcionisanje institucija, a blokira ih, to je kontradiktorno i nije pravi put - rekao je Jakovljević.

On je istakao da je bilo neophodno ranije reagovati.

- Imate grupu koja hoće da blokira i one koji hoće da studiraju. To je dominacija agresivne manjine nad tihom većinom i trebalo je svima dati istu šansu. Studiranje nije obavezno, ali obaveza profesora je da drži nastavu čak i jednom studentu. Na prvom mestu je nastava. Mi smo tu da je držimo - rekao je i dodao:

- Ne govorim iz nekog apstraktnog ugla, moja porodica je lično pogođena, ni ja ni supruga nismo primili platu. Ministarstvu prosvete smo tražili upit da li se i na koji način odvija nastava i dobijali smo razne odgovore. Bilo je i onih koji su naknadno reagovali i to na interesantan način - ispalo je kao da je sve u najboljem redu, međunarodna saradnja fantastična, svi univerziteti funkcionišu fantastično, samo nema studenata.

