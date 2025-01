DEDOVINA KAO VRT DOBRE NADE – GLUMAC MIKICA PETRONIJEVIĆ NA SVOM IMANJU POMAŽE DECI I OSOBAMA SA AUTIZMOM

Od samog osnivanja, podršku na tom putu imali smo od Fondacije Mozzart kojoj je zaista stalo da naša misija uspe

Foto: Touch N Touch

Već četiri godine u selu Venčani kod Aranđelovca sijaju Svici u mraku, udruženje koje pomaže deci i osobama sa autizmom. Svetliju budućnost za „svice“ iz lokalnih mesta, ali i cele zemlje i regiona stvar naš glumac Mikica Petronijević. I to na svojoj dedovini. Humanom misijom je starom porodičnom imanju dao novi sjaj i pretvorio ga u vrt dobre nade za osobe sa posebnim potrebama.

Od samog osnivanja, podršku na tom putu imao je od Fondacije Mozzart, a ovoga puta novčana donacija je stigla na inicijativu trenera Grafičara Marka Neđića.

„Svaka vrsta pomoći nam mnogo znači, a najviše iskrena i prijateljska podrška. Fondaciji Mozzart je zaista stalo da naša misija uspe, da pružimo ljubav kroz raznovrsne aktivnosti. Do sada smo imali tri inkluzivna letnja kampa i veliki broj dece je prošao kroz naše imanje. Uz ovu donaciju ćemo moći da završimo proces uvođenja grejanja, pa da dogodine organizujemo i zimski kamp. Deca sa smetnjama u razvoju imaju aktivnosti u velikim gradovima, ali problem nastaje kada im prođe pubertet, kada dostignu određene godine i tada nemaju nikakve sadržaje. Naša želja je da svima pružimo ljubav i podršku, da im oplemenimo dan, kroz raznovrsne aktivnosti koje služe da poboljšaju svakodnevnu motoriku“, ističe Mikica, otac mladića sa posebnim potrebama.

Foto: Touch N Touch

Naš glumac poručuje da se sve više dece rađa sa brojnim poteškoćama u razvoju.

„Statistika je alarmantna, galopirajuća. Autizam je kompleksan problem, a nauka nije puno odmakla. Savremen život i tehnologije utiču na to. Ali, postoji način kako možemo da im pomognemo, znam to iz iskustva sa svojom sinom od 26 godina. Patrijarh Pavle je lepo rekao – to nisu deca sa posebnim potrebama, nego sa posebnim blagoslovom. Kao i svima, potrebna im je podrška, lepa reč, ljubav, zagrljaj i osmeh. Zato smo stvorili ovaj vrt dobre nade, gde se sve to podrazumeva“, zaključio je Petronijević, dok je Neđić poručio da mu je veliko zadovoljstvo što je uz pomoć Fondacije Mozzart uspeo da pruži podršku ovako lepoj priči.

Foto: Touch N Touch